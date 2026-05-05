Imelda Tuñón dijo que dejará atrás rencores; ¿habrá reconciliación con Maribel Guardia?

La tragedia invadió la casa de Imelda Tuñón y Maribel Guardia cuando el hombre que les unía perdió la vida. Desde ese punto comenzaron problemas de toda índole, lo cual provocó una separación total entre ambas mujeres. Sin embargo, hoy se abrió una posibilidad de reconciliación… o al menos algunos fanáticos interpretaron así las palabras de la madre de Julián Jr.

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¿Imelda Tuñón ya perdonó a Maribel Guardia?

El último año y medio ha sido una zona de guerra entre las dos partes de este problema. Maribel Guardia le quitó a Julián Jr a Imelda, argumentando que la madre del pequeño no era estable. Sin embargo la ley ratificó que la custodia le pertenece totalmente a Tuñón. Y justo ahora, las palabras de la esposa de Julián Figueroa hicieron eco al dejar la puerta abierta para dejar atrás rencores.

"Dejo atrás..., yo creo que rencores, yo creo que dejo atrás cosas que venía cargando y que ya no tengo que cargas porque ya no son mías. Dejo atrás críticas, dejo atrás todo lo malo que me ha venido pasando este último año y medio".

Las palabras de la joven que está tratando de hacer carrera en el medio del espectáculo, llegaron en un proceso que se hizo en el cabello. Sin embargo, confesó que busca dejar atrás todo lo negativo, tratando de ser mejor persona. "Me gusta evaluar constantemente mis errores, me gusta evaluar mis pensamientos, trato de ser una mejor persona cada día. Yo sé que todos hemos cometido muchísimos errores, pero trato… Ahora que me vi en el espejo dije… es un cambio más, es una nueva versión mía".

¿Imelda Tuñón ya tiene nuevo novio?

Aunque Imelda no dijo de manera explícita que buscará limar asperezas ante personas con las que tuvo conflicto, sus palabras hablan de la intención de reconstruirse. Y en ese sentido, se ha indicado que en estos momentos sale con un ex músico. El nombre del hombre es Jorge Baruch, quien estuvo vinculado con Aarón y su Grupo Ilusión pero que también se desempeña como abogado.