¿Café o matcha? Te sorprenderá cuál es la mejor bebida antioxidante para mujeres de 50 años

El matcha está adquiriendo mucha popularidad y, si tú tienes 50 años, tomas café, pero te interesan los beneficios de esta bebida ancestral, llegaste al lugar correcto. Siendo honestos, la verdad es que es una buena idea cambiar el café por el matcha, pues es una bebida rica en antioxidantes, especialmente catequinas; ayuda a combatir el envejecimiento celular, mejora la energía sin picos bruscos. Todo esto favorece a tu salud cardiovascular, lo cual es clave en esta etapa de tu vida.

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¿Por qué el matcha es mejor opción que el café?

El matcha es, en pocas palabras, té verde en polvo, pero mucho más concentrado. Y es justo esta concentración la que aporta más antioxidantes que el té verde tradicional, energía sostenida gracias a la L-teanina y mejora en la concentración y el estado de ánimo. Por si esto fuera poco, también ayuda a reducir la inflamación y el estrés oxidativo.

¿Y el café qué papel juega?

El café es un arma de doble filo, pues también es una bebida estimulante que puede ayudarte a mejorar el enfoque y la energía rápidamente. Sin embargo, puede generar ansiedad, insomnio y producir picos y caídas de energía. Además, afecta la presión arterial de algunas personas, lo cual puede ser contraproducente.

¿Qué es lo que necesita el cuerpo después de los 50?

En esta etapa de la vida, lo que más necesita el cuerpo es mantener el equilibrio. Los cambios hormonales, el metabolismo y la salud cardiovascular hacen que sea importante elegir bebidas que no alteren el sueño y que aporten antioxidantes. En pocas palabras, si buscas solo un subidón de energía, el café es lo que buscas, pero si quieres que tu cuerpo se sienta bien y se encuentre en un balance más saludable, el matcha es tu mejor opción.