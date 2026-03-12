Los 5 cambios que debes hacer en tu alimentación si no puedes acudir a un nutriólogo

El nutriólogo es un especialista que nos puede ayudar a evaluar nuestro estado nutricional, además de tener los conocimientos para hacer el diseño de planes alimenticios, basándose en las características de los pacientes. Sin embargo, para algunas personas puede resultar complejo pagar los servicios del profesional de la salud.

Es así que una nutrióloga explica los 5 cambios que podemos hacer en la alimentación, alternativas que nos ayudarán a mantener una buena salud.

¿Qué cambios podemos hacer en la alimentación?

La nutrióloga Leslie Santos desde sus redes sociales explica todos los cambios que podemos hacer en la alimentación, en especial si no tenemos la posibilidad de acudir con un nutriólogo por temas económicos o de tiempo. Recomienda hacer lo siguiente:

A grega al menos una porción de verdura en tu comida; si ya lo agregabas en una de tus comidas, entonces procura que siempre haya vegetales en todos tus alimentos.

en tu comida; si ya lo agregabas en una de tus comidas, entonces procura que siempre haya vegetales en todos tus alimentos. Mastica despacio ; aunque parezca algo irrelevante, es una realidad que ayuda, ya que esto va a beneficiar a disminuir la cantidad de gases y aprovecharemos mejor los nutrientes.

; aunque parezca algo irrelevante, es una realidad que ayuda, ya que esto va a beneficiar a disminuir la cantidad de gases y aprovecharemos mejor los nutrientes. Todas tus comidas deben tener proteína animal o vegetal , sí o sí.

deben tener , sí o sí. Come sin distracciones , ya que perjudica la sensación de saciedad, así que date tu tiempo en el que puedas comer con calma y relajada.

, ya que perjudica la sensación de saciedad, así que date tu tiempo en el que puedas comer con calma y relajada. Duerme bien; un sueño de calidad va a ser importante.

No es necesario que todas las recomendaciones que te proporcionamos las hagas todas de una vez; puedes incorporar cada semana uno a uno hasta que puedas hacerlos todos con total normalidad, así que no esperes más.

¿Cuánto cobra un nutriólogo por consulta?

El costo de la consulta con el nutriólogo puede variar, ya que todo dependerá del doctor, el lugar y la consulta que se vaya a realizar, pero los precios pueden empezar desde los 400 o 700 pesos.

Se recomienda que, antes de ir a cualquier consulta, verifiques los estudios del doctor y las opiniones, así sabrás cómo es el personal médico que te va a atender. De todos modos, incorpora los cambios anteriores a tu alimentación para empezar a cuidarte, sencillas modificaciones que hacen la diferencia.