Checa cuántos aguacates puedes comer por día, según destacado nutriólogo

Los aguacates son frutos muy nutritivos para incluir en una dieta saludable. Este tipo de alimento contiene vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo. Sin embargo, puede aportar una ingesta elevada de calorías.

Aguacate relleno, una saludable receta para preparar este martes [VIDEO] El chef Rahmar nos enseña a preparar una rica y saludable receta: aguacate relleno. ¡Saca la libreta y apunta los pasos a seguir para lograr cocinarla!

Conoce la indicación de un nutriólogo acerca de la ingesta adecuada de aguacate en la dieta diaria. ¿Qué sucede si se abusa del consumo de este alimento saludable?

Te puede interesar: Así puedes evitar que el cempasúchil se marchite antes del Día de Muertos: estos son los trucos de expertos

¿Cuántos aguacates se pueden comer por día?

Según lo mencionado por el nutricionista Pablo Ojeda en el programa de radio Las Mañanas KISS, la porción de 100 gramos de aguacate equivale a una cantidad de entre 350 y 400 calorías. El aconseja un máximo de 3 aguacates a la semana.

Esto se debe a que existen alimentos que, a pesar de ser saludables, pueden aportar un alto contenido calórico si se abusa de su consumo o se ingieren en exceso. Uno de ellos es el aguacate.

La ingesta elevada de este alimento puede ser una molestia en una dieta de pérdida de grasa por el alto valor calórico que ofrece. Si bien sus grasas son buenas e ideales para el organismo, lo cierto es que su ingesta excesiva puede dificultar la pérdida de peso de más.

Te puede interesar: Fácil y muy saludable: con solo 7 ingredientes, aprende a preparar unas sencillas galletas para el café

Otros alimentos saludables que se deben ingerir con moderación

El aceite de oliva virgen extra es otro de los alimentos saludables que se deben ingerir con moderación. Según el experto, es la grasa más saludable del planeta, pero se debe consumir con cuidado, ya que cada 100 ml aporta cerca de 900 calorías (en 1 cucharada sopera hay 120 calorías).

Otro caso similar al del aguacate es el de los frutos secos: nueces, almendras o pistachos, entre otros. Estos tienen un gran aporte calórico: 700 calorías de media. Lo ideal es un máximo de entre 25 y 30 gramos al día, es decir, puñado pequeño.