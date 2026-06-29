5 cambios para lograr un dormitorio más luminoso y relajante

El hogar es el lugar más importante en la vida de las personas y es por eso que recibe tanta atención y sufre modificaciones con el paso de los años. Las tendencias en el mundo del diseño de interiores imponen transformaciones que no solo se basan en lo estético sino también en lo funcional.

"¡No tengo que estar dando explicaciones!”, Imelda Tuñón es señalada por presunto estado de ebriedad

De todos modos, hay que tener en cuenta que los cambios de las tendencias en su gran mayoría ponen el foco en los colores y texturas, pero también lo hacen en torno al mobiliario y la iluminación. En este último punto, algunas tendencias están ganando lugar a nivel internacional y viene bien conocerlas.

Importancia de la iluminación en el dormitorio

Los expertos en diseño de interiores remarcan que la iluminación en el dormitorio, por ejemplo, es un elemento clave que va más allá de la simple estética, ya que influye directamente en el bienestar físico y emocional. Al ser el lugar en el que descansamos, una iluminación adecuada es la que ayuda a regular los ritmos circadianos y le señala al cerebro que es momento de relajarse.

Además, contar con un diseño lumínico equilibrado tiene el poder de transformar el dormitorio en un refugio acogedor, armonioso y visualmente más amplio.

Cambios clave de iluminación

Es por lo señalado anteriormente que muchas tendencias relacionadas con la iluminación de los dormitorios impulsan cambios, de diferentes escalas, con el fin de lograr un espacio más luminoso y relajante.

En este marco, a continuación se detallan los 5 cambios que se están impulsando para que en este rincón del hogar se optimice la iluminación, sobre todo aquella que es de origen natural:

