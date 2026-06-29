5 cambios para lograr un dormitorio más luminoso y relajante
Cómo ganar luz natural en el dormitorio. 5 ideas fáciles para lograr un dormitorio más luminoso y relajante.
El hogar es el lugar más importante en la vida de las personas y es por eso que recibe tanta atención y sufre modificaciones con el paso de los años. Las tendencias en el mundo del diseño de interiores imponen transformaciones que no solo se basan en lo estético sino también en lo funcional.
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De todos modos, hay que tener en cuenta que los cambios de las tendencias en su gran mayoría ponen el foco en los colores y texturas, pero también lo hacen en torno al mobiliario y la iluminación. En este último punto, algunas tendencias están ganando lugar a nivel internacional y viene bien conocerlas.
Importancia de la iluminación en el dormitorio
Los expertos en diseño de interiores remarcan que la iluminación en el dormitorio, por ejemplo, es un elemento clave que va más allá de la simple estética, ya que influye directamente en el bienestar físico y emocional. Al ser el lugar en el que descansamos, una iluminación adecuada es la que ayuda a regular los ritmos circadianos y le señala al cerebro que es momento de relajarse.
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Además, contar con un diseño lumínico equilibrado tiene el poder de transformar el dormitorio en un refugio acogedor, armonioso y visualmente más amplio.
Cambios clave de iluminación
Es por lo señalado anteriormente que muchas tendencias relacionadas con la iluminación de los dormitorios impulsan cambios, de diferentes escalas, con el fin de lograr un espacio más luminoso y relajante.
En este marco, a continuación se detallan los 5 cambios que se están impulsando para que en este rincón del hogar se optimice la iluminación, sobre todo aquella que es de origen natural:
- Utilizar cortinas que tamicen la luz sin obstruirla: Las cortinas confeccionadas con tejidos ligeros y traslúcidos, como el lino, permiten que los rayos del sol se filtren suavemente hacia el interior, iluminando el espacio de forma uniforme sin comprometer la privacidad del hogar.
- Adoptar una paleta de colores claros: Utilizar tonos neutros y suaves en las paredes, el suelo y la ropa de cama permite que la luz exterior rebote con facilidad por todo el cuarto.
- Optar por maderas suaves y texturas lisas: La clave está en dar preferencia a acabados de paredes lisos y mobiliario en maderas claras como el pino o el encino, ya que aportan ligereza visual y una sensación de mayor holgura.
- Organizar el mobiliario de forma inteligente: Colocar elementos altos frente a las ventanas o situar la cama directamente debajo de ellas interrumpe el paso de los rayos solares y genera sombras molestas. Por lo tanto, lo ideal es mantener las vías de paso despejadas, situar la cama de costado respecto a la ventana y alejar los muebles más voluminosos del flujo directo de la luz.
- Incorporar superficies reflejantes y espejos: Si se ubican cerca de una ventana o sobre las mesitas de noche, los espejos ayudan a redistribuir los destellos del sol por los rincones más apagados. El mismo principio se aplica a los pequeños detalles metálicos y accesorios brillantes.