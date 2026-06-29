4 alternativas para reemplazar las playas tradicionales y tener unas vacaciones relajadas en México

Las playas suelen ser el destino favorito para descansar durante las vacaciones, pero no son la única opción para desconectarse de la rutina. En México existen numerosos lugares que ofrecen tranquilidad, paisajes espectaculares y experiencias diferentes para quienes buscan relajarse lejos de la arena y el mar . Sobre todo, después de un Mundial 2026 lleno de emoción y euforia.

Uno por uno, los destinos turísticos diferentes a la playa que puedes visitar

Cada vez más viajeros optan por alternativas que combinan naturaleza, cultura y bienestar. Esta tendencia demuestra que es posible disfrutar de unas vacaciones memorables sin visitar la costa, especialmente para quienes prefieren espacios menos concurridos y experiencias más auténticas , según AD Magazine.

1. Pueblos mágicos rodeados de naturaleza: Los pueblos mágicos son una excelente alternativa para quienes buscan descanso, naturaleza y contacto con la cultura local. Destinos como Mazamitla, Tapalpa o Valle de Bravo ofrecen bosques, cabañas acogedoras y un ambiente tranquilo ideal para olvidarse del estrés diario. Además de recorrer sus calles pintorescas, estos destinos permiten disfrutar de actividades al aire libre que enriquecen la experiencia de viaje. Senderismo, paseos a caballo y recorridos gastronómicos son algunas de las opciones para descubrir la esencia de cada región.

Hay un montón de Pueblos Mágicos en México con vistas espectaculares.|(ESPECIAL/CANVA)

2. Ciudades coloniales llenas de historia: Las ciudades coloniales representan una opción perfecta para quienes desean combinar descanso, cultura e historia en un solo viaje. Sus plazas, edificios históricos y cafeterías invitan a recorrerlas sin prisas mientras se disfruta de su riqueza arquitectónica. De acuerdo con México Desconocido , destinos como San Miguel de Allende, Guanajuato y Santiago de Querétaro destacan entre los mejores lugares sin playa para vacacionar gracias a su oferta gastronómica, su patrimonio cultural y su ambiente relajado.

Sus plazas, edificios históricos y cafeterías invitan a recorrerlas sin prisas mientras se disfruta de su riqueza arquitectónica. De acuerdo con , gracias a su oferta gastronómica, su patrimonio cultural y su ambiente relajado. 3. Bosques y montañas para desconectarte: Los destinos de montaña son ideales para quienes buscan tranquilidad absoluta y una conexión profunda con la naturaleza. El aire fresco, los paisajes verdes y el entorno natural ayudan a reducir el estrés y mejorar el bienestar durante las vacaciones. Lugares como Barrancas del Cobre o las zonas boscosas cercanas a Creel ofrecen escenarios espectaculares para descansar, tomar fotografías y disfrutar de actividades al aire libre. Su principal atractivo es la posibilidad de relajarse lejos de las multitudes típicas de los destinos de playa.

Vista del Pueblo Mágico de Mazamitla, Jalisco.|(ESPECIAL/CANVA)

4. Destinos termales y de bienestar: Las aguas termales se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes desean relajarse física y mentalmente durante sus vacaciones. Sus propiedades ayudan a liberar tensiones y transforman cualquier escapada en una experiencia enfocada en el bienestar. Sitios como Grutas de Tolantongo o los balnearios termales de Tequisquiapan permiten disfrutar de paisajes únicos mientras se aprovechan los beneficios de sus aguas minerales. La combinación de naturaleza y descanso convierte estos lugares en una alternativa cada vez más popular.

¿Por qué elegir un destino sin playa para vacacionar?

Las vacaciones no siempre tienen que estar ligadas al mar para ser inolvidables. Los destinos de montaña, las ciudades coloniales, los pueblos mágicos y los espacios de bienestar ofrecen experiencias diferentes que permiten relajarse, conocer nuevas culturas y disfrutar de la naturaleza desde otra perspectiva.

Además, muchas de estas alternativas suelen registrar menos aglomeraciones durante ciertas temporadas, lo que favorece una experiencia más tranquila y personalizada. Para quienes desean algo distinto este año, México cuenta con una gran variedad de opciones capaces de competir con cualquier destino de playa tradicional.

Así que prepara los planes para crear una experiencia familiar única estas vacaciones de verano, que comienzan a mediados de julio.