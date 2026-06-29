Pocas comidas generan un debate tan grande en México como las quesadillas. Mientras en algunas regiones es impensable que una no lleve queso, en otras basta con una tortilla doblada y cualquier guisado para llamarla así. Para poner fin a esta discusión, la Real Academia Española (RAE) establece una definición que reconoce ambas formas de prepararlas y también aclara cuál es el verdadero origen de la palabra, con el fin de resolver una duda general: ¿llevan queso o no?

Esto dice la RAE sobre si la quesadilla lleva queso o no

De acuerdo con la definición de la RAE, una quesadilla es una tortilla de maíz o de trigo doblada por la mitad que puede estar rellena de queso o de otros ingredientes, característica de la gastronomía mexicana.

Qué significa la palabra “quesadilla": la RAE rompe el mito y dice si lleva queso o no|Canva

Esto significa que el queso no es un requisito indispensable para que un platillo reciba ese nombre. La institución reconoce que existen distintas costumbres culinarias dentro del país y válida especialmente la tradición de varias zonas del centro de México, donde las quesadillas suelen prepararse con guisados como tinga, huitlacoche, chicharrón prensado, flor de calabaza o picadillo, con o sin queso, según la preferencia de cada persona.

¿Cuál es el origen del nombre de la quesadilla? Esto dice la RAE

Durante años ha circulado en redes sociales la idea de que la palabra "quesadilla" proviene de un supuesto término náhuatl relacionado con una tortilla doblada. Sin embargo, especialistas en lingüística han descartado esa versión.

La explicación aceptada es que el nombre deriva directamente de la palabra queso, a la que se añadió el sufijo diminutivo -illa, un recurso frecuente en el español para formar nuevas palabras. Originalmente hacía referencia a una preparación pequeña elaborada con queso, aunque con el paso del tiempo su significado evolucionó y comenzó a incluir otros rellenos.

¿Por qué surgió el mito del origen náhuatl?

La teoría de que "quesadilla" proviene del náhuatl ganó popularidad en internet, pero no existen registros históricos ni lingüísticos que la respalden.

Qué significa la palabra “quesadilla": la RAE rompe el mito y dice si lleva queso o no|Pexels

Además, uno de los argumentos que desacredita esa versión es que el náhuatl clásico no utilizaba el sonido ni la letra "d", por lo que el supuesto término difundido en redes no corresponde a la estructura de ese idioma.

Entonces, ¿quién tiene la razón?

La respuesta depende de la tradición gastronómica de cada región. La propia definición de la RAE reconoce que una quesadilla puede prepararse con queso o con cualquier otro relleno, por lo que ambas formas de nombrarla son válidas dentro del contexto culinario mexicano. Más que una regla absoluta, el debate refleja la diversidad cultural y gastronómica que existe en el país.