Manualidades de Bluey: 3 ideas para hacer estuches escolares de tela para niños
Si quieres ahorrar dinero al comprar la lista de útiles para tus hijos, las manualidades de caricaturas como Bluey son ideales para hacer diseños funcionales.
El regreso a clases es uno de los momentos más emocionantes para los niños, en especial por la parte de comprar los útiles nuevos y cambiar de mochila o lapicera. Y si tu presupuesto está un poco limitado, pero quieres que tus hijos se sientan contentos, puedes recurrir a las manualidades de Bluey y hacerles un lindo estuche para que guarden sus colores y que sean modelos únicos que estén inspirados en sus caricaturas favoritas.
Estucheras de Bluey: 3 manualidades para que los niños estén listos este regreso a clases 2026
Morral de Bluey personalizado. Si tus hijos suelen llevar muchos colores, lápices y plumas, entonces los morrales de tela son una excelente opción para que no pierdan nada. Esta es una de las manualidades de Bluey más fáciles de hacer porque solo se necesita tela tipo manta, un cordón y una imagen adherible con los simpáticos personajes de la caricatura.
Lo único que tienes que hacer es una tipo bolista vertical y poner el cordón en la parte superior con costuras invisibles, ya que esto ayudará a que cierre bien y todo se mantenga en su lugar. Después tienes que pegar las ilustraciones con una plancha o con silicón frío, dependiendo del material que elijas. Y para que quede personalizado, puedes bordar el nombre de tus hijos o pegarle etiquetas especiales para tela.
Lapicera de Bluey hecha con camisetas viejas. Los materiales reciclados son una excelente opción para darle vida a preciosos artículos que son muy funcionales para la vida diaria. Por ejemplo, puedes aprovechar las playeras que tus hijos ya no se ponen para hacer un estuche de lápices que es ideal para llevar a la escuela y estas manualidades quedan mucho más lindas porque están inspiradas en Bluey.
Simplemente hay que recortar las playeras de las partes donde vienen los "dibujitos" de las aventuras de este intrépido personaje australiano y su nombre para que le sea fácil de identificar. Y con un poco de aguja e hilo vas a ir uniéndolos para darle forma rectangular, solo procura que tenga buen tamaño para que quepan todos sus útiles. Por último, ponle un cierre con la máquina de coser para que no se despegue con el uso.
- Estuche de Bluey con crochet para niños. El bordado no sirve solamente para crear amigurumis o gorritos muy tiernos de caricaturas, también es un excelente complemento para las manualidades fáciles de hacer y que quedan hermosas. Por ejemplo, puedes hacer una estuchera de Bluey usando la técnica de crochet para la superficie, donde solo se necesita hilo azul y blanco para la carita.
Además, necesitarás una bolsa de tela que sirva como forro y le dé el soporte necesario para que todo se mantenga en su lugar. Aquí no es indispensable que las costuras queden muy gruesas, pues en realidad irán pegadas a la tela.