¿Quién ganará el Pin del Chef este lunes 29 de junio en MasterChef 24/7?

Una nueva semana de MasterChef 24/7 está dando inicio y con ella, la exigencia continúa en aumento dentro del reality show de cocina más popular de todo México, por lo que seguramente no querrás perderte ni un instante.

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Tras el domingo de Eliminación, hemos visto el poder del Pin del Chef y es que hasta el mínimo error puede costar muy caro dentro del universo MasterChef 24/7 y esta séptima semana no será la excepción.

¿Quién ganó el Pin del Chef hoy en MasterChef 24/7?

Como sabrás, los lunes se está llevando a cabo el reto del Pin del Chef, uno de los beneficios más codiciados dentro de la cocina, pues este ha terminado definiendo algunas reglas dentro de la semana y en su defecto, condicionando la estadía de los Cocineros.

Si bien, cada Reto tiene un gran peso dentro de MasterChef 24/7, este lunes conoceremos al Cocinero o Cocinera que se estará llevando el Pin del Chef en un enfrentamiento que seguramente subirá los ánimos esta noche.

¿Quiénes han sido los participantes que han salido de MasterChef 24/7?

Desde el inicio de este reality show culinario, con un formato tan intenso como lo es el 24/7 supimos que seríamos testigos de días intensos, donde la convivencia del día a día han mostrado más detalles a profundidad de nuestros participantes, por lo que poco a poco no hemos dejado de sorprendernos y tomarles cariño, aunque poco a poco vayan despidiéndose de MasterChef 24/7 tales como:



Javier “La Chuleta Matelera”

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

Pablo

María

Ismael

¿En dónde ver MasterChef 24/7?

Recuerda que puedes ver las galas de MasterChef 24/7 de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 10:30 pm y los domingos de 8:00 a 11:00 pm en el Canal UNO, en nuestro sitio web y la app de Tv Azteca en Vivo; además de que puedes seguir cada detalle de lo que sucede en el 24/7 el cuál está disponible a través de la plataforma streaming de Disney+.

