5 ideas para actualizar tu baño y luzca hermoso

Cuando quieres cambiar algo en tu hogar todo te lleva a pensar en grandes obras y el gasto de mucho dinero, pero esto no siempre es así. Es por esto que si piensas un cambio en el baño pues tenemos grandes ideas.

La idea es que no tengas que hacer un gran cambio económico. Los cambios son rápidos, accesibles y fáciles de implementar. No solo vas a mejorar la estética sino también la funcionalidad.

¿Cuáles son los mejores cambios para el baño?

Cambiar los textiles

En este caso incluimos lo que son toallas, alfombras y cortinas de baño ya que pueden modificar por completo la percepción del espacio. Elegir una paleta nueva o sumar texturas más actuales ayuda a darle un aire renovado sin esfuerzo.

Esta es una gran alternativa.|Pinterest

Reemplazar accesorios

Si bien parece simple tiene un gran cambio visual. Reemplaza dispensers de jabón, portacepillos, jaboneras o cestos: actualizar estos objetos por versiones más simples o de materiales como vidrio, cerámica o acero puede elevar el conjunto y ordenar visualmente.

Sumar plantas

Las plantas siempre dan un toque de vida y naturaleza. Aquí debes colocar las especies que toleran humedad y poca luz —como potus o sansevieria— aportan frescura y suavizan el ambiente.

Las plantas dan vitalidad.|Pinterest

Mejorar la iluminación

Otro punto a tener en cuenta es la de cambiar la luz a una más cálida o también puedes sumar un punto de luz indirecta puede transformar el baño en un espacio más relajado. También se puede incorporar un espejo con luz o una lámpara puntual.

Intervenir una pared o el espejo

Por último, tenemos este detalle que no pasa desapercibido ya que puedes colocar vinilos, láminas o un marco nuevo para el espejo. Son recursos simples que generan impacto y actualizan el estilo general.