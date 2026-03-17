Caminar sin auriculares: El nuevo método para reducir el estrés y la ansiedad

En un mundo cada vez más conectado, donde los auriculares acompañan casi cada momento del día, una nueva tendencia de bienestar propone exactamente lo contrario: caminar en silencio. Este hábito, conocido como silent walking, invita a dejar de lado la música, los podcasts y el teléfono para concentrarse únicamente en el entorno y en las sensaciones del propio cuerpo.

“Le dije que era un gañán, un vividor”, padre de Ana Bárbara, arremete contra Ángel Muñoz y envía mensaje a su hija

Lo que podría parecer un gesto simple se ha convertido en una práctica recomendada por especialistas en salud mental. Caminar sin estímulos digitales permite reducir el estrés, mejorar la concentración y favorecer un estado mental más calmado.

Silent walking: ¿Por qué caminar en silencio ayuda a reducir el estrés?

El concepto de silent walking se basa en una idea sencilla: caminar sin distracciones auditivas para prestar atención al entorno, la respiración y el movimiento del cuerpo. Esta práctica se relaciona con técnicas de mindfulness o atención plena, que buscan centrar la mente en el momento presente.

La psicóloga Ellen Hendriksen, especialista en ansiedad y profesora de la Universidad de Boston, ha explicado que los momentos de silencio pueden ayudar a que el cerebro procese pensamientos y emociones que normalmente se pasan por alto en medio de la sobreestimulación diaria. Además, estudios publicados en revistas como Frontiers in Psychology han demostrado que caminar al aire libre puede mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés.

Cuando se eliminan estímulos como la música o las notificaciones del teléfono, el cerebro tiene más espacio para relajarse, reflexionar y reducir la sobrecarga mental. Esto es algo que muchas personas buscan como forma de descanso psicológico.

¿Cómo practicar caminar en silencio para mejorar el bienestar?

Los especialistas señalan que no es necesario realizar caminatas largas ni cambiar completamente la rutina para incorporar esta práctica. Bastan 10 o 20 minutos de caminata consciente para comenzar a notar algunos beneficios.

La instructora de mindfulness Sharon Salzberg explica que actividades cotidianas como caminar pueden convertirse en ejercicios de atención plena si se realizan prestando atención a elementos simples: la respiración, el ritmo de los pasos o los sonidos del entorno. Para probar el silent walking, los expertos recomiendan:



Caminar sin auriculares ni teléfono durante algunos minutos.

Prestar atención al ritmo de la respiración y los pasos.

Observar el entorno, los sonidos naturales o la sensación del viento.

Evitar revisar el móvil durante el recorrido.

Con el tiempo, esta práctica puede convertirse en un pequeño ritual diario para desconectar de la hiperconectividad. En una época dominada por pantallas y estímulos constantes, caminar en silencio se presenta como una forma simple y accesible de recuperar momentos de calma y claridad mental.