Cuál es la diferencia entre el smoky eyes y el foxy eyes: así se aplica cada uno

El maquillaje de ojos puede transformar por completo la mirada y resaltar diferentes facciones del rostro. Entre las técnicas más populares de los últimos años destacan el smoky eyes y el foxy eyes, dos estilos que suelen confundirse, pero que tienen objetivos y acabados muy diferentes.

Aunque ambos buscan resaltar los ojos, cada técnica utiliza métodos específicos para conseguir un efecto completamente distinto. Mientras una apuesta por el difuminado y la intensidad, la otra se enfoca en alargar visualmente la mirada y crear un efecto lifting. Según Maybelline, el smoky eyes se caracteriza por mezclar sombras oscuras mediante un difuminado gradual para crear profundidad y dramatismo.

¿Qué es el smoky eyes?

El smoky eyes, también conocido como “ojos ahumados”, es una técnica que aporta profundidad, intensidad y sofisticación a la mirada. Consiste en utilizar sombras oscuras difuminadas alrededor del ojo para crear un efecto llamativo que suele asociarse con maquillajes elegantes y de noche.

Su principal característica es el degradado de color que va de tonos oscuros a más suaves de forma gradual. Generalmente, los colores más intensos se colocan cerca de las pestañas y se difuminan hacia la parte superior del párpado para lograr una transición uniforme.

¿Cómo hacer un smoky eyes?

El secreto del smoky eyes está en lograr un difuminado perfecto que elimine cualquier línea marcada. Para conseguir este efecto, primero se aplica una sombra oscura sobre el párpado móvil y después se difumina cuidadosamente hacia arriba.

Finalmente, se añaden tonos más claros para suavizar la transición y se complementa el maquillaje con delineador y máscara de pestañas. Un acabado uniforme es la clave para obtener una mirada elegante, profunda y profesional.

¿Qué es el foxy eyes?

A diferencia del smoky eyes, el foxy eyes busca alargar visualmente los ojos y crear una apariencia más elevada. Esta técnica se inspira en la forma almendrada de la mirada y se popularizó gracias a celebridades e influencers de belleza.

El objetivo es dirigir visualmente el maquillaje hacia las sienes para crear un efecto lifting natural. Para ello, se utilizan delineados ascendentes, sombras estratégicamente colocadas y cejas con apariencia levantada.

¿Cómo hacer un foxy eyes?

El foxy eyes consiste en crear una mirada más rasgada y estilizada mediante delineados ascendentes, cejas elevadas y pestañas que enfatizan la esquina exterior del ojo, según NYX Cosmetics,. Para conseguir este efecto, se recomienda aplicar sombras en tonos neutros hacia el extremo exterior del ojo, realizar un delineado fino que se extienda hacia arriba y concentrar la máscara de pestañas en la parte externa. Algunas personas también utilizan corrector para reforzar visualmente el efecto lifting y potenciar la forma alargada de la mirada.

¿Cuál es la principal diferencia entre el smoky eyes y el foxy eyes? (Y cuál luce mejor)

La diferencia más importante entre ambas técnicas está en el resultado final que buscan conseguir. El smoky eyes aporta profundidad, intensidad y dramatismo mediante sombras difuminadas, mientras que el foxy eyes se enfoca en estilizar y alargar la mirada con líneas ascendentes.

Por ello, el smoky eyes suele asociarse con maquillajes más intensos y sofisticados, mientras que el foxy eyes ofrece un acabado moderno, fresco y favorecedor para el día a día.

¿Cuál maquillaje de ojos te conviene más?

La elección dependerá del efecto que desees conseguir y de la ocasión en la que vayas a maquillarte. Si buscas una mirada impactante para una fiesta o evento especial, el smoky eyes puede ser la mejor alternativa.

Por el contrario, si prefieres un maquillaje que genere el efecto visual de ojos más grandes, rasgados y elevados, el foxy eyes puede convertirse en tu mejor aliado. Ambas técnicas continúan siendo tendencia y pueden adaptarse a distintos estilos, formas de ojos y ocasiones, permitiéndote resaltar tus facciones de diferentes maneras.