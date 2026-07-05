Claudia ya tiene a sus favoritos para competir en la final de MasterChef 24/7, ¡y no es nadie de “Las Divas”!

Conforme avanzan los días en la competencia, los cocineros de MasterChef 24/7 se van dando cuenta de quiénes son sus principales contrincantes y a quiénes quieren tener como rivales en caso de llegar a la final. Es el caso de Claudia, que lleva días augurando que buscará la forma de llevarse el primer lugar y ya hasta ha pensando cómo sería su ronda ideal, así como las estrategias que necesitará para avanzar.

Así lo contó durante una charla nocturna en la terraza, cuando Claudia le confesó a Lancer y Nora que se ve con ellos peleando por el codiciado 1er lugar y que además son personajes que han dicho no pertenecer a ningún bando. Esto porque considera que son dignos oponentes, al menos a comparación del resto de sus compañeros, pues no se ve ni con sus aliadas de "Las Divas" ni con "Las guapas del barrio" (ni aunque tiene una rivalidad con Flor), ya que piensa que no están al nivel.

"Yo creo que en unas dos semanas ya empiezo a tirar estrategias, pero machinas, como las de la otra vez. Ahorita todavía no, todavía hay mucho que no", explicó la cocinera, que en más de una ocasión ha tenido problemas con el resto de participantes por su temperamento explosivo.

¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 HOY 5 de julio? TODOS los cocineros en riesgo

Luego de todas las pruebas en el jueves de delantales negros y el exigente reto en el viernes de salvación, 10 participantes de MasterChef 24/7 se llevaron delantal negro y quedaron en la "cuerda floja", pues no lograron presentar platillos que convencieran a los jueces y ahora tendrán que enfrentarse en el domingo de eliminación de la cocina más famosa de México este 5 de julio.



Camila

Flor (que no puede ser salvada por el público tras un castigo impuesto por Nora)

Emmanuel

Jazmín

Lancer

Michelle

Carmen

Claudia

Diego

Luis

Por otra parte, los que pueden estar tranquilos porque ya tienen una semana más asegurada en el balcón de MasterChef 24/7, son: Ramahá, ganador del reto en equipos y que decidió salvar a Ixdit y Daniela. Antrax fue el cocinero con más votos del público. Mientras que Nora y Julio subieron en la última oportunidad de las salvaciones en viernes.