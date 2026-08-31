Estas son las 3 formas de cargar el celular cuando no hay luz

La falta de luz puede convertirse en un problema si el celular está quedándose sin batería, especialmente cuando se necesita mantener la comunicación durante un corte de energía. Sin embargo, existen algunas alternativas sencillas que permiten recuperar carga aunque no haya electricidad disponible.

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Además del cargador tradicional, hay otras opciones que pueden ser de utilidad en estos casos. En esta nota conocerás tres formas de cargar tu dispositivo cuando no hay luz y qué alternativas debes tener en cuenta para no quedar incomunicado.

¿Cómo cargar el celular si se va la luz?

Cuando se va la luz, uno de los primeros problemas que pueden aparecer es quedarse sin batería en el celular. Durante un apagón, el teléfono se vuelve una herramienta importante para mantenerse comunicado, consultar información o solicitar ayuda si ocurre alguna emergencia. Por eso, tener alternativas para cargarlo puede ser muy útil.

Cargar con una computadora portátil

Una de las opciones es utilizar una computadora portátil, siempre que todavía tenga suficiente batería. Solo hay que conectar el teléfono mediante el cable correspondiente a uno de sus puertos USB-C o Lightning. Sin embargo, la carga puede ser más lenta porque la computadora también necesita energía para mantener funcionando sus propios componentes.

Batería portátil

Otra alternativa es recurrir a una batería portátil o power bank, uno de los métodos más prácticos durante un corte de luz. Estos dispositivos almacenan energía previamente y permite cargar el celular sin necesidad de conectarlo a un enchufe. Es importante utilizar una batería compatible con el teléfono para obtener una carga adecuada.

Cargador del auto

La tercera opción es utilizar el cargador del auto. Muchos vehículos cuentan con puertos USB que permiten conectar directamente el celular, mientras que algunos modelos también incorporan sistemas de carga inalámbrica. En estos casos, la carga puede ser más lenta, por lo que se recomienda evitar utilizar el celular mientras permanece conectado.

Tener alguna de estas opciones disponibles puede ayudar a mantener el celular encendido durante un corte de luz y evita quedarse incomunicado cuando más se necesita.