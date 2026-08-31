Adiós a las puertas lisas: la tendencia que llega en 2026

Las puertas cumplen un papel importante en la decoración de los ambientes, ya que pueden modificar por completo la percepción de un espacio. Por eso, elegir un diseño que combine con el estilo del hogar se volvió una decisión clave para quienes buscan interiores más actuales y sofisticados.

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En 2026, una propuesta comienza a ganar protagonismo y deja en segundo plano a las tradicionales puertas lisas. Se trata de diseños con mayor presencia visual, capaces de sumar textura y carácter a distintos ambientes sin necesidad de realizar grandes cambios en la decoración.

¿Qué puertas serán tendencia en los hogares en 2026?

Durante años, las puertas lisas y blancas fueron una de las opciones más elegidas para los interiores del hogar. Su apariencia neutra permitía combinarlas fácilmente con diferentes estilos, pero en 2026 esta elección comienza a perder protagonismo frente a propuestas que buscan aportar mayor personalidad a los ambientes.

Entre las opciones que ganan protagonismo aparecen las puertas de madera, especialmente aquellas que conservan las vetas visibles y presentan acabados naturales. Este material aporta calidez y textura, por lo que funciona muy bien en espacios de estilo contemporáneo, minimalista cálido o japandi.

Otra de las propuestas que busca destronar a las superficies completamente lisas son las puertas con molduras, paneles y relieves. Estos detalles permiten sumar profundidad y un toque sofisticado sin necesidad de recurrir a colores llamativos.

También comienza a ganar terreno los diseños con vidrio, colores intensos y formas curvas, alternativas que permiten convertir la puerta en un punto focal dentro de la decoración. La clave está en elegir un modelo que dialogue con los muebles, las paredes y los materiales presentes en cada ambiente.

De esta manera, las tradicionales puertas blancas y lisas pierden el protagonismo que tuvieron durante años frente a propuestas que buscan sumar personalidad, textura y carácter. La tendencia no implica abandonar los espacios simples, sino incorporar elementos capaces de aportar interés visual sin perder armonía.