Ideas DIY: Cómo hacer servilleteros elegantes a partir de alambre de cobre y abalorios

Muchos materiales que tenemos en casa o podemos conseguir fácilmente pueden servirnos como elemento primario para crear objetos decorativos, ya sea para nuestra casa o para obsequiar. Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son las promotoras de estas creaciones y las que nos ofrecen guías paso a paso.

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Este movimiento que tanto auge tiene en la actualidad, invita no solo a incursionar en el arte de las manualidades sino que tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente. Esto se debe a que muchos de los materiales que se precisan para cada proyecto son reciclados.

De alambre de cobre a servilletero

Cada vez que nos encontramos con alguna idea DIY tenemos la posibilidad de aportar nuestra imaginación para mejorar esa iniciativa o darle un toque más personalizado. Al respecto, hoy te proponemos avanzar en un proyecto que le dará un toque distintivo a la mesa de tu comedor.

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La idea DIY que te detallamos en esta oportunidad es una guía completa para hacer servilleteros elegantes. En cuanto a los materiales necesarios para su concreción, los principales son alambre de cobre y abalorios.

¿Cómo hacer servilleteros?

Los servilleteros de alambre de cobre y abalorios son ideales para crear de manera casera porque combinan un toque rústico con la sofisticación del brillo metálico. El alambre de grosor medio sirve para estructurar el aro principal, mientras que un alambre más fino facilita el tejido de cuentas y cristales.

A continuación se detalla el paso a paso de esta idea DIY que te permitirá crear un servilletero que no pasará desapercibido para nadie:

Materiales

Alambre de cobre (gauge 16 a 18 para la base; gauge 24 a 26 para el tejido)

Abalorios: perlas, cristales facetados, cuentas de madera o acrílicas

Alicante de corte y alicate de punta redonda

Cilindro guía (un tubo rígido de 4 cm de diámetro para moldear los aros)

Diseño 1: Aro texturizado con nido de perlas

Técnica: Modela un aro de 4 cm de diámetro utilizando un alambre grueso (3 vueltas continuas para dar peso y volumen). Detalle: Con alambre fino, fija una composición de abalorios (perlas sintéticas y cuentas transparentes) simulando un pequeño racimo o nido sobre el punto de cierre del aro. Envuelve el alambre fino alrededor de la estructura principal para consolidar el remate.

Diseño 2: Espiral minimalista con cuentas de cristal

Técnica: Corta 30 cm de alambre grueso y forma un muelle o espiral abierta que dé dos giros sobre sí misma. Detalle: En ambos extremos del alambre grueso, inserta un abalorio grande de cristal facetado antes de cerrar las puntas en un engaste circular con alicates de punta redonda (evita filos expuestos que puedan enganchar la tela).

Diseño 3: Rama de hojas y cuentas