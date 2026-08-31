El flujo de la prosperidad y el éxito material alcanza un punto de balance perfecto en esta jornada de transición. Hoy lunes 31 de agosto, el firmamento despide el mes con una alineación armónica entre la Luna y Mercurio y tra los números mágicos que darán buena suerte a los signos del zodíaco

Es un día de balances y cierres cósmicos, la numerología se convierte en la herramienta perfecta pa sintonizar tus intenciones, consolidar proyectos y asegurar estabilidad económica.

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Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy lunes 31 de agosto

Aries

La energía astral te impulsa a tomar la iniciativa en proyectos independientes; confía en tus corazonadas financieras.

Números de la suerte: 03, 17 y 42.

Leo

Es un excelente día para planificar los gastos del próximo mes y eliminar compromisos económicos que ya no te suman.

Números de la suerte: 08, 19 y 25.

Sagitario

Un golpe de intuición te guiará hacia una nueva fuente de ingresos o la resolución de una cuenta pendiente.

Números de la suerte: 11, 22 y 50.

Tauro

La constancia rinde frutos; mantén el enfoque en tus metas laborales y utiliza estas cifras para asegurar acuerdos importantes.

Números de la suerte: 05, 14 y 33.

Las riquezas llegarán a la vida de estos signos con sus números de la suerte|Pexels: Shane

Virgo

El universo te rodea con una energía de renovación; abre los brazos a los regalos y sorpresas materiales.

Números de la suerte: 01, 26 y 88.

Capricornio

La disciplina que te caracteriza será recompensada hoy con un reconocimiento.

Números de la suerte: 07, 18 y 49.

Géminis

La claridad mental está de tu lado; aprovecha para organizar tus cuetas y evitar cualquier gasto impulsivo de fin de mes.

Números de la suerte: 02, 12 y 44.

Libra

Tu capacidad para conciliar te abrirá puertas en el entorno laboral.

Números de la suerte: 09, 21 y 35.

Estos signos del zodíaco obtendrán bendiciones financieras con sus números de la suerte|Pexels: John Guccione www.advergroup.com

Acuario

Es el momento ideal para poner los pies en la tierra, asegurar tus ahorros y administrar mejor tus recursos.

Números de la suerte: 06, 15 y 60.

Cáncer

La intuición familiar y del hogar te guiará hacia decisiones financieras acertadas.

Números de la suerte:04, 20 y 55.

Escorpio

Estás cerrando un ciclo complejo; prepárate para una oleada de transformación positiva en tus ingresos económicos.

Números de la suerte: 10, 27 y 73.

Piscis

Sanar viejas preocupaciones te liberará de cargas mentales, permitiendo que la energía del dinero fluya con total ligereza.

Números de la suerte: 13, 31 y 66.