DIY: reutiliza los tubos de papel de baño para organizar los cubiertos

Los tubos de papel de baño suelen terminar en la basura una vez que se termina el rollo, pero pueden convertirse en materiales útiles para distintos proyectos. Con un poco de creatividad, es posible darles una segunda oportunidad y aprovecharlos para crear accesorios prácticos para el hogar.

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Este DIY propone trasformar estos tubos de cartón en un organizador de cubiertos sencillo y funcional. La idea requiere pocos materiales y permite crear una pieza personalizada para mantener cucharas, tenedores y cuchillos acomodados en un mismo espacio.

¿Cómo hacer un organizador de cubiertos con tubos de papel?

Mantener los cubiertos separados puede facilitar las tareas diarias en la cocina y evitar que cucharas, tenedores y cuchillos ocupen distintos espacios. Una alternativa casera permite resolver esta cuestión utilizando elementos económicos y fáciles de conseguir.

La propuesta consiste en armar una estructura con tubos de papel de baño y una base que funcione como soporte. Una vez ensamblados, los compartimentos pueden adaptarse para guardar diferentes utensilios y, además, decorarse de acuerdo con el estilo de la cocina.

El procedimiento comienza con la preparación de los rollos, que deben quedar limpios y en buenas condiciones antes de utilizarlos. Después, se organizan sobre una superficie de cartón y se fijan para evitar que se separen al colocar los cubiertos.

Para darle un aspecto más atractivo, cada tubo puede cubrirse con papel, pintarse o decorarse con distintos materiales. También es posible combinar diferentes diseños para identificar rápidamente qué tipo de utensilio corresponde a cada compartimiento.

Al finalizar, el organizador queda listo para colocar en una mesada, dentro de un cajón amplio o en otro sector destinado a los utensilios. Se trata de una manualidad sencilla que permite crear divisiones específicas sin necesidad de comprar un organizador nuevo.