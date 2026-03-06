La carne que debes sumar a tu dieta por ser rica en proteínas y ayudar a prevenir el cáncer de colon

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que una alimentación saludable es la piedra angular para prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como enfermedades no transmisibles como la diabetes, las cardiopatías y el cáncer.

Britney Spears enfrenta problemas con la ley tras conducir en estado de ebriedad

Diferentes artículos de la OMS, analizados por la Inteligencia Artificial (IA) remarcan que mantener un equilibrio nutricional mediante el consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales, mientras se limita la ingesta de azúcares libres, sal (menos de 5g diarios) y grasas saturadas, es esencial para el bienestar general.

¿Qué es el cáncer de colon?

Al señalar la prevención del cáncer a través de la alimentación, en esta oportunidad ponemos el foco en el cáncer de colon al que el Instituto Mayo Clinic lo describe como una proliferación de células que comienza en una parte del intestino grueso, llamada colon.

#SaludDigestiva #Bienestar #CuidadoDeLaSalud #Prevención #luispacora #luispacoracamargo #dr_luispacora ♬ original sound - Dr. Luis Pacora @dr_luispacora 🩺 Cáncer de Colon: Síntomas y Tratamiento 🍽️ El cáncer de colon es uno de los tipos de cáncer más comunes a nivel mundial. Afecta el colon o intestino grueso, que es una parte del sistema digestivo encargada de absorber agua y nutrientes y eliminar los desechos del cuerpo. Aunque el cáncer de colon puede no presentar síntomas en sus primeras etapas, es importante conocer las señales de advertencia y buscar atención médica si experimentas alguno de ellos. Aquí te explicamos los síntomas más comunes y las opciones de tratamiento disponibles para el cáncer de colon. 🔹 Síntomas Comunes 🚨 Cambio en los hábitos intestinales 🚽 Un cambio en las deposiciones, como diarrea, estreñimiento o un cambio en el tamaño de las heces, puede ser un síntoma temprano del cáncer de colon. Si estos cambios duran más de unas pocas semanas, es recomendable consultar a un médico. Sangrado rectal o sangre en las heces 💉 La presencia de sangre en las heces o en el papel higiénico después de ir al baño es un signo común de cáncer de colon. El sangrado puede ser de color rojo brillante o más oscuro, dependiendo de la ubicación del tumor. Dolor abdominal 💥 El dolor persistente en el abdomen, como cólicos, hinchazón o malestar, puede ser un signo de que algo no está bien en el colon. También puede ir acompañado de una sensación de plenitud. Fatiga inexplicada 😴 La fatiga constante o el cansancio inexplicado, que no mejora con el descanso, puede ser un síntoma asociado al cáncer de colon, ya que el cuerpo está luchando contra la enfermedad. Pérdida de peso inexplicada ⚖️ La pérdida de peso sin razón aparente es otro signo común de cáncer de colon, ya que el cáncer puede interferir con la absorción de nutrientes y el funcionamiento normal del sistema digestivo. 🔹 Tratamiento del Cáncer de Colon 🩺 El tratamiento para el cáncer de colon depende de su estadio y de si se ha propagado a otras partes del cuerpo. Algunas de las opciones de tratamiento incluyen: Cirugía 🏥 La cirugía es el tratamiento principal para el cáncer de colon. En muchos casos, se extirpa el tumor junto con una parte del colon afectado. Si el cáncer está en estadio temprano, la cirugía puede ser suficiente para eliminarlo. Quimioterapia 💊 La quimioterapia se usa para destruir las células cancerosas. Puede administrarse después de la cirugía para eliminar cualquier célula cancerosa remanente o antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor. Radioterapia ⚡ La radioterapia se utiliza para destruir las células cancerosas mediante radiación. En algunos casos, se usa antes de la cirugía para reducir el tumor o después de la cirugía para eliminar cualquier célula restante. Inmunoterapia 💉 La inmunoterapia es un tratamiento que utiliza medicamentos para estimular el sistema inmunológico del cuerpo y ayudarlo a atacar las células cancerosas. Este tratamiento puede ser útil para ciertos tipos de cáncer de colon. 🥗 Consejo: Es importante someterse a exámenes de detección como la colonoscopia a partir de los 50 años o antes si tienes antecedentes familiares de cáncer de colon. Un diagnóstico temprano mejora las posibilidades de tratamiento y recuperación. #CáncerDeColon

El cáncer de colon suele afectar a adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad, señalan sus expertos. Además, Mayo Clinic afirma que entre los principales factores que pueden aumentar el riesgo de tenerlo se encuentra mantener una dieta con bajo contenido de fibra y alto contenido de grasas.

¿Qué carne ayuda a prevenir el cáncer de colon?

En base a lo señalado, se empleó la aplicación Gemini para conocer si existe un alimento que ayude a prevenir el cáncer de colon. “Aunque a menudo se pasa por alto frente al pollo o la ternera, el conejo es considerado una ‘supercarne’ por nutricionistas debido a su perfil nutricional único y su papel en la prevención de enfermedades metabólicas y digestivas”, respondió la IA.

Esta Inteligencia Artificial destaca a la carne de conejo como una proteína clave en la prevención del cáncer de colon, especialmente bajo una mirada de salud preventiva: “A diferencia de las carnes rojas (ternera, cordero, cerdo), que han sido vinculadas por la OMS con un mayor riesgo de cáncer colorrectal si se consumen en exceso, el conejo se clasifica como carne blanca”, añade Gemini.



Baja en grasas saturadas: Su contenido de grasa es muy reducido y, lo más importante, es de fácil digestión. Esto evita que el sistema digestivo trabaje en exceso y reduce la inflamación intestinal.

Alta densidad de Selenio: Este mineral actúa como un potente antioxidante que protege las células del daño oxidativo, un factor crítico para prevenir mutaciones cancerígenas en el colon.

Sin residuos purínicos: Tiene niveles muy bajos de ácido úrico y purinas en comparación con otras carnes, lo que favorece un ambiente intestinal más sano.

“Aunque el conejo es excelente, la prevención del cáncer de colon depende de un enfoque integral: alta hidratación, consumo de fibra y actividad física regular”, remarcó Gemini.