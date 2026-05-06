El truco casero para transformar las cáscaras de naranja y mandarina en un perfume

Las cáscaras de naranja y mandarina podrían parecer un simple residuo orgánico; la verdad es que, si sabemos usarlo correctamente, puede convertirse en una gran materia prima para poder crear tu propio perfume.

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Para que lo puedas intentar, te detallaremos el truco casero para poder transformar estos residuos en una fragancia única; descubre todo lo que debes hacer para lograrlo.

¿Cómo hacer una fragancia de naranja y mandarina?

Es posible hacer una fragancia empleando cáscaras de naranja y mandarina; son muy sencillas de utilizar, además de lograr un resultado eficaz. Para que lo puedas lograr y transformar los residuos, solamente debes hacer el truco casero:

Reúne todas las cáscaras de naranja y mandarina que tengas. Con un cuchillo retira la mayor parte de la piel blanca que pueda tener. Dejamos reposar en el aire para que se seque; evitarás que en el proceso se generen hongos o moho. Cortamos en tiras muy finas e introducimos en frascos de vidrio. Rellenamos completamente con alcohol de 96°. Cerramos el recipiente y dejamos reposar en un espacio sin luz por 5 días. Pasado el tiempo, abrimos el recipiente y dejamos reposar dos días más para que el aroma se pueda concentrar un poco más. Finalmente, filtramos para poder usarlo, ya sea que lo coloques en un rociador o en un frasco de perfume.

¿Para qué sirve el perfume de cítricos?

Además de tener un aroma exquisito, el perfume de cáscaras de naranja y mandarina tiene efectos importantes en el estado de ánimo, ya que su fragancia cítrica te ayudará a levantar el ánimo, disminuir el estrés y mejorar la concentración, por lo que es ampliamente recomendado dentro de la aromaterapia.

Debes considerar que, al ser un truco casero para transformar los residuos que no cuenta con los mismos fijadores que una loción industrial, su duración será menor. Se recomienda no aplicarlo sobre la piel o al asolearse; mejor aplícalo como un aromatizante o sobre la ropa; le dejará un olor exquisito.