¿Quién fue Elsa Aguirre? La historia de la diva que conquistó la Época de oro en el cine mexicano

La muerte de Elsa Aguirre a los 95 años de edad ha conmocionado al mundo del entretenimiento mexicano, sin embargo, su legado ha comenzado a destacar debido a que fue considerada como una de las actrices más importantes del cine nacional. Asimismo, fue recordada por su belleza inconfundible, su talento y trayectoria repleta de éxitos.

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Hoy que se reveló la lamentable noticia de su deceso recordamos a la actriz que fue todo un icono de la época de Oro del cine mexicano y un referente para generaciones de artistas que se han inspirado en toda esa ola de artistas que aportaron al cine nacional.

¿Quién fue Elsa Aguirre?

La actriz originaria de Chihuahua, Elsa Aguirre, llegó a colocarse como una de las grandes estrellas nacionales, sin embargo, sus inicios fueron inesperados sin imaginar que se convertiría en un referente. Su acercamiento a este mundo empezó cuando participó en un concurso de belleza que le abrió las puertas.

Tras dejar las pasarelas debutó en la pantalla grande, ya que atrajo las miradas de productores y directores, quienes vieron en ella una de las nuevas promesas del cine mexicano. El 1940, fue un año marcado dentro de su historial artístico, ya que en ese año comenzó a protagonizar importantes producciones y gracias a su talento logró atraer el cariño del público.

¿Por qué Elsa Aguirre brilló en la época de Oro del cine mexicano?

A lo largo de su carrera participó en más de 60 películas y compartió créditos con algunas de las máximas figuras del cine nacional como: Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo Córdova e Ignacio López Tarso, entre los proyectos que participó y siempre será recordada son: La mujer que yo amé, Acapulco, La loca y Vainilla, bronce y morir.

Además de su gran capacidad de interpretar diversos personajes, Aguirre fue reconocida por su elegancia y presencia frente a las cámaras cualidades que la convirtieron en una de las mujeres más importantes de su generación.