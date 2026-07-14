Qué hacer con el resto del café molido: así puedes combinarlo para que tus plantas crezcan fuertes

En lugar de tirar el resto del café molido a la basura, es posible reutilizarlo como parte de un fertilizante casero para las plantas. Una de las combinaciones más populares entre los aficionados a la jardinería consiste en mezclarlo con cáscaras de plátano.

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Estos materiales contienen nutrientes que pueden enriquecer el sustrato cuando se incorporan de forma adecuada y con moderación. Diversos especialistas en horticultura coinciden en que los residuos orgánicos pueden formar parte de un manejo sostenible del jardín, siempre que se utilicen en las cantidades correctas.

El resto del café molido y el plátano, además de reducir el desperdicio doméstico, favorecen la actividad de microorganismos beneficiosos que ayudan a mantener un suelo saludable. Esta es la manera adecuada de utilizarlos como abono casero para plantas.

¿Por qué el café molido y las cáscaras de plátano pueden beneficiar a las plantas?

De acuerdo con la Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido, el café usado puede incorporarse al compost, ya que aporta materia orgánica que mejora la estructura del suelo. La organización recomienda mezclarlo con otros residuos vegetales para mantener un equilibrio adecuado durante el proceso de descomposición.

Por su parte, expertos del Servicio de Extensión de la Universidad de Minnesota explican que las cáscaras de plátano contienen minerales como potasio, fósforo, calcio y magnesio. Aunque estos nutrientes no pasan de inmediato al suelo, sí se liberan progresivamente durante la descomposición (especialmente cuando forman parte del compost o de preparados orgánicos).

La combinación de ambos residuos puede convertirse en un complemento para el cuidado del jardín. Estas son las razones para aplicarlo:



Aporta materia orgánica: el café usado mejora la textura del suelo y favorece la actividad microbiana cuando se incorpora correctamente.

el café usado mejora la textura del suelo y favorece la actividad microbiana cuando se incorpora correctamente. Suma nutrientes esenciales: las cáscaras de plátano contienen minerales importantes para el desarrollo vegetal.

las cáscaras de plátano contienen minerales importantes para el desarrollo vegetal. Reduce los residuos del hogar: reutilizar estos restos contribuye a una práctica de jardinería más sostenible.

reutilizar estos restos contribuye a una práctica de jardinería más sostenible. Favorece la humedad del sustrato: la materia orgánica ayuda a conservar mejor el agua en determinados tipos de suelo.

Pero especialistas de la Universidad Estatal de Oregón (Oregon State University Extension Service) advierten que el café no debe aplicarse en exceso directamente sobre la tierra, ya que una capa muy gruesa puede compactarse y dificultar el paso del agua y del aire.

¿Cómo preparar un fertilizante casero para plantas con café molido y plátano?

Una forma sencilla de aprovechar ambos ingredientes consiste en elaborar un fertilizante orgánico de liberación gradual.

Ingredientes



2 cucharadas de restos de café molido (es decir, utilizado y completamente seco)

1 cáscara de plátano

1 litro de agua (opcional: si se desea preparar una infusión nutritiva)

Paso a paso



Lava la cáscara de plátano para retirar posibles residuos. Córtala en trozos pequeños para acelerar su descomposición. Mezcla los trozos con el café molido seco. Incorpora la mezcla directamente al compost. También puedes enterrarla superficialmente alrededor de la planta, evitando el contacto directo con el tallo. Otra alternativa es dejar reposar la cáscara de plátano en agua durante un periodo de entre 24 y 48 horas, y utilizar esa agua para el riego, mientras el café se añade al compost o al sustrato en pequeñas cantidades.

Los expertos recomiendan aplicar este tipo de fertilizante únicamente cada varias semanas y observar la respuesta de cada especie. Esto se debe a que no todas las plantas tienen las mismas necesidades nutricionales.

Cabe mencionar que los fertilizantes caseros funcionan mejor como un complemento dentro de un manejo integral del jardín. Combinados con un riego adecuado, buena iluminación y un sustrato de calidad, los restos de café molido y las cáscaras de plátano pueden contribuir al crecimiento de plantas de una manera económica y respetuosa con el medio ambiente.