El día que Elsa Aguirre abofeteó a Pedro Infante por robarle un beso, luego de ser novia de Jorge Negrete

Este 15 de julio se dio a conocer la muerte de Elsa Aguirre, diva de la Época de Oro del cine mexicano, a los 95 años de edad. Como ocurrió con las grandes figuras de aquel entonces, mucho se especulaba sobre su vida personal e incluso se le relacionó mediante diversas anécdotas con celebridades como Pedro Infante y Jorge Negrete. Pero, ¿qué tanto hay de cierto sobre eso?

Así anunció Flor Rubio en vivo la muerte de Elsa Aguirre, ícono del cine mexicano

¿Elsa Aguirre fue novia de Jorge Negrete?

Según reveló a Pati Chapoy en una entrevista exclusiva, Elsa Aguirre fue novia de Jorge Negrete cuando ella tenía 19 años y él estaba cerca de sus 40. En esa época estelarizaron juntos la película "Lluvia roja", de René Cardona.

"Antes de que fuera mi novio, él le pidió permiso a mi mamá", contó la actriz. "Mi mamá feliz, a mi papá no le gustó nada, decía que ya estaba grande".

Elsa Aguirre relató que Jorge Negrete le hizo regalos a su mamá y que a ella comenzó a regalarle libros, pero la diferencia de edad los separó. "No podía contestarle lo que me preguntaba a veces, me daba pena", dijo.

Finalmente, la actriz le pidió ayuda a su mamá para terminar el noviazgo y ella fue quien habló con Jorge Negrete.

El día que Elsa Aguirre abofeteó a Pedro Infante

En la misma entrevista Pati Chapoy le preguntó a Elsa Aguirre en 2025 qué había de cierto sobre la anécdota de que había cacheteado alguna vez a Pedro Infante. La actriz lo confirmó y relató qué pasó.

La cachetada ocurrió alrededor de 1954, mientras se filmaba la película romántica "Cuidado con el amor", del director Miguel Zacarías. Elsa Aguirre narró que ella se encontraba en su camerino y Pedro Infante llegó a verla con un osito de peluche para ella. "Entró a mi camerino, se puso de acuerdo, seguro, con la maquillista".

Fue en ese lugar donde le dio un beso sin su consentimiento, a lo que ella respondió con una cachetada. La actriz se acordó de algo que le repetía su madre desde que era niña, cuando les contaba que alguna vez le dio una cachetada a su padre. "Mi mamá nos decía antes: 'yo le costé mucho trabajo a tu papá. Así que nada de que ustedes llamen por teléfono ni nada, que las busquen'".

Elsa Aguirre admitió que sí sentía una atracción por Pedro Infante pero no quería demostrar su interés porque él estaba casado. Sin embargo, "yo esperaba las escenas del beso, vivía el personaje. Bailar con él... Haz de cuenta que yo estaba viviendo verdaderamente todo el romance con él".

La intérprete aseguró que, tras recibir la cachetada, Infante se puso "rojo como camarón" y dijo que "valió la pena".