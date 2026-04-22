Estos con los celulares compatibles con la actualización de WhatsApp Liquid Glass

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo por lo que constantemente está actualizándose. Actualmente cuenta con una nueva apuesta visual denominada Liquid Glass que cambia el diseño, pero no es para todos los celulares.

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Como mencionamos el diseño se ha liberado, pero todo depende del equipo. Es por esto que te vamos a contar sobre aquellos celulares que son compatibles con WhatsApp Liquid Glass.

¿Qué es WhatsApp Liquid Glass?

El estilo Liquid Glass, lo que hace es introducir transparencias, efectos de profundidad y animaciones más fluidas. De esta manera se pueden ver algunos elementos de la aplicación parcialmente sobre el fondo y se crea una experiencia moderna.

También se debe tener en cuenta que el diseño se adapta tanto al modo claro como al oscuro por lo que ayuda a mantener una buena visibilidad en todo momento.

En cuanto a los celulares compatibles son aquellos iPhone que cuentan con versiones recientes del sistema iOS. Para poder verlo, es necesario tener instalada la versión 26.14.76 de WhatsApp desde la App Store.

iPhone compatibles

Esta función es compatible con versiones recientes de iOS (principalmente los que reciben las últimas actualizaciones del sistema)

WhatsApp’a "Liquid Glass" tasarımı ve 49 yeni tema geliyor 👇



🔹 WhatsApp, yıllardır süregelen standart arayüzünü kökten değiştirecek "Liquid Glass" (Sıvı Cam) adlı yeni tasarım dilini ve kişiselleştirilebilir 49 farklı renk temasını duyurdu.

🔹 Yeni güncellemeyle birlikte… pic.twitter.com/ZXOmyGJak4 — Technopat (@TechnopatNet) April 19, 2026

Usuarios que ya tengan la versión más actualizada de WhatsApp

También es importante destacar que el despliegue es paulatino. Es por esto que si tienes un iPhone compatible puede que no notes el cambio.

Android compatibles

En el caso de los celulares Android, el WhatsApp Liquid Glass ya comenzó a aparecer, pero únicamente en versiones beta.

Cabe destacar que solo algunos usuarios inscritos en el programa de pruebas pueden tener acceso.

No todos los modelos lo reciben al mismo tiempo

Se requiere tener una versión reciente del sistema operativo

Además, los reportes están indicando que los primeros en probar esta actualización son aquellos que están registrados como testers dentro de Google Play Store.