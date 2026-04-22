5 peinados para pelo corto para sacar tu niña interior el 30 de abril

Muchos pensaríamos que, al tener el pelo corto, no hay muchas opciones para poder estilizarlo, pero no es así, ya que podemos obtener todo tipo de peinados en la melena, logrando tener un cambio de look todos los días.

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Para el 30 de abril, que es el Día del Niño, te detallaremos 5 formas de peinar tu melena, estilos con los que podrás sacar tu niña interior en la celebración más famosa.

¿Cómo hacerte un peinado con pelo corto?

El pelo corto tiene muchas opciones disponibles para estilizarlo; solamente es cuestión de encontrar la mejor alternativa para obtener diferentes looks. Por eso, para el 30 de abril, para que saques tu niña interior en la celebración, considera usar los siguientes peinados:

Media coleta con mechones a los laterales : Ideal si quieres un look fresco y muy elegante; puedes mejorar su aspecto colocando accesorios, ya sea pasadores con diseño o moños.

: Ideal si quieres un look fresco y muy elegante; puedes mejorar su aspecto colocando accesorios, ya sea pasadores con diseño o moños. Pinzas pequeñas de colores : Puedes colocar varias para sujetar pequeños mechones; te dará un look muy colorido. Ideal para quienes no temen ser el centro de atención.

: Puedes colocar varias para sujetar pequeños mechones; te dará un look muy colorido. Ideal para quienes no temen ser el centro de atención. Trenzas laterales : Haz una media coleta, pero antes de sujetar, divide el mechón en dos mechones, y en cada uno haz unas trenzas.

: Haz una media coleta, pero antes de sujetar, divide el mechón en dos mechones, y en cada uno haz unas trenzas. Media coleta con dos coletas : Es similar a la opción anterior, solamente que los dos mechones que tengamos los vamos a sujetar.

: Es similar a la opción anterior, solamente que los dos mechones que tengamos los vamos a sujetar. Trenzas a los laterales: Toma dos mechones de enfrente y haz las trenzas.

¿El pelo corto te hace parecer más joven?

El pelo corto es un estilo que muchas mujeres han seleccionado, debido a su fácil mantenimiento y a que sientes menos calor en ciertas temporadas del año. Por si fuera poco, es un estilo que se destaca por tener efectos antienvejecimiento, debido a que te da un aspecto rejuvenecedor y le aporta volumen a la melena, en especial para aquellos que tienen fibras muy delgadas.

Con todos los peinados que te explicamos podrás sacarle un mejor provecho a tu melena, logrando obtener nuevos looks para toda la semana, en especial para el 30 de abril; lograrás sacar tu niña interior con un aspecto creativo.