¿Pepe Aguilar retira su apoyo a Ángela en medio de su polémica con Nodal?

El reciente lanzamiento de Ángela Aguilar con el tema “China de los ojos negros” no solo ha llamado la atención entre sus fans por ser un tema que honra el legado de su abuelo, Don Antonio Aguilar, sino por lo que muchos consideran podría ser una señal de la ruptura entre la cantante y Pepe Aguilar, ya que hasta el momento el intérprete de “Perdoname”no se ha pronunciado públicamente por este nuevo tema de su hija.

De acuerdo con diversos cibernautas, en esta ocasión se ha visto un silencio inesperado por parte de Pepe Aguilar, ya que, a diferencia de ocasiones anteriores el artista de regional mexicano promovía públicamente mediante redes sociales los nuevos proyectos de su hija, por lo que esta vez su ausencia refuerza los rumores del distanciamiento.

Aunque no hay publicaciones directas de Aguilar hacía Ángela, el sencillo de “China de los ojos negros”, fue promovido por Pepe Aguilar Presenta, agencia que creó la dinastía Aguilar para informar sobre sus proyectos. Asimismo, solo se pudo notas que tanto la mamá y hermana de Ángela fueron las únicas de la familia que compartieron el lanzamiento de este tema a través de historias de Instagram

La situación cobra relevancia debido al contexto actual en el que se encuentra la cantante, quien ha estado en el centro de la conversación tras su polémica relación con Christian Nodal, donde en los últimos días se ha señalado que atraviesan una crisis matrimonial debido al reciente video del cantautor sonorense, “Un vals” , donde aparentemente la modelo del clip se parece físicamente a su expareja Cazzu y este hecho habría provocado el enojo de los Aguilar.

¿Por qué se enojaron Pepe y Ángela Aguilar?

En las últimas horas, el periodista Jorge Carbajal, habría expuesto en su canal de Youtube que el distanciamiento se dio luego de que Ángela Aguilar decidiera perdonar a Christian Nodal por lo que generó el lanzamiento de su video “Un vals”, y retomar su relación. Sin embargo, esta decisión no sería aceptada por Pepe Aguilar.

Según lo relatado, el cantante mexicano trató de apoyar a su hija durante este duro momento que atraviesa para evitar que se deprimiera, debido a los pleitos, supuestas infidelidades que Nodal habría cometido y por la separación que atraviesa, ya que, según se dice Nodal dejó de vivir con su hija.

Asimismo, se dice que durante este momento, Pepe trató de buscar maneras de reactivar la carrera de Ángela de la mano de expertos para limpiar su imagen, sin embargo, Ángela "a escondidas" se mensajeaba y veía a Nodal hechos que Pepe no vio con buenos ojos.

¿Cómo ha sido la relación entre Pepe y Ángela Aguilar?

Pese a las especulaciones de la supuesta ruptura familiar dentro de la dinastía Aguilar, cabe recordar que Pepe y Ángela Aguilar han mostrado que tienen una excelente relación entre padre e hija, consolidándose dentro del mundo del entretenimiento como una de las más sólidas.

Pepe no solo ha fungido como figura paterna, sino también como mentor y productor en la carrera de su hija, guiando gran parte de sus decisiones artísticas. Su conexión y admiración entre ambos se vio reflejada cuando lanzaron juntos el tema “Sangre en tu cuerpo”, una canción que lleva como mensaje que pese a todo pronóstico siempre estarán el uno para el otro.

Además, su complicidad y respaldo también se han visto reflejados durante esos momentos en los que la joven ha estado bajo la conversación pública, ya que, Pepe Aguilar ha mostrado su apoyo hacia la esposa de Nodal demostrando que el vínculo familiar se mantiene firme.