4 tonos de uñas rosas que se ven elegantes en cualquiera

Aunque hay quienes creen que el manicure de un solo tono no puede verse bien, hay colores que embellecen las manos de una manera delicada y son perfectos para lograr modelos minimalistas que combinan con todo. Es el caso de los diseños de uñas rosas, cuya variedad de tonalidades es ideal para experimentar con varios estilos.

Todo gracias a que hay opciones para todos los gustos: desde esmaltes suaves que afinan visualmente los dedos, hasta técnicas un tanto más elaboradas con muchísimo brillo. Y la clave para elegir el correcto, consiste simplemente en apostar por aquellas tonalidades que son favorecedoras para cualquier piel y que irradian elegancia por sí mismas.

Estos son los tonos de uñas rosas que sí se les ven bien a todas y serán tendencia en 2026