Última hora: La actriz Sandra Echeverría es acusada de presunta delincuencia organizada; esto es lo que sabemos

En las últimas horas comenzó a circular un video en el que supuestamente se puede ver a Nazaret Rodríguez acusando a Sandra Echeverría, esto tras su detención en el caso de presunto fraude financiero ligado a Metaxchange Capital. Dentro del contenido digital se puede ver a Nazaret lanzando acusaciones hacia el proceso judicial, sosteniendo que en realidad es la víctima de un esquema de extorsión y asegura que ya presento acciones legales contra Sandra Echeverría por daño moral y penalmente por delincuencia organizada.

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¿Qué dijo Nazaret Rodríguez, sobre Sandra Echeverría?

De acuerdo con lo que se ha señalado dentro de la conversación digital, Nazaret Rodríguez socia fundadora de la firma, Metaxchange Capital, compartió un video tras su detención en donde negó las acusaciones en su contra asegurando que ella es una víctima más de una esquema de extorsiones.

Es importante recordar que la empresaria fue detenida el pasado 17 de abril en Polanco, por la Policía de Investigación. Alrededor de 4 días después apareció el video en redes en donde además de lanzar acusaciones directas al proceso judicial señalo: . “Las conductas fácticas de formular imputación y, peor todavía, girar órdenes de aprehensión sin aplicar la ley correspondiente se han utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”, afirmó. Y remató: “No cometimos delito alguno”.

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