Nodal recibe traición de quien menos esperaba

Christian Nodal se mantiene en la polémica; su nombre ha dominado los titulares en las redes desde que se han dado a conocer los supuestos rumores de separación con Ángela Aguilar y una infidelidad que lo relaciona con una mujer dominicana.

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Parece que el problema no va a disminuir, ya que el cantante sonorense está recibiendo la traición de quien menos esperaba. Te contamos todos los detalles para que sepas qué está pasando.

¿Qué pasó con Christian Nodal?

Por si fuera poco, toda la polémica empezó desde que Nodal publicó el videoclip de su canción “Un vals”, debido a que la influencer Dagna Mata, que aparece como protagonista, tiene una gran similitud con el ex del cantante, Cazzu. Generando todo tipo de reacciones de los internautas.

Sin embargo, la polémica no termina ahí, ya que la influencer anunció que ella fue contratada para solamente ser un “extra” en el video musical, pero no fue así, ya que al final se convirtió en la protagonista.

Su equipo legal explica que el pago que recibió fue de un extra, algo importante a considerar, ya que ella terminó siendo la principal, por lo que se puede considerar una falta grave a los acuerdos realizados. La traición de quien menos esperaba parece que va a escalar.

Hasta el momento, el cantante ni su oficina de prensa han mencionado nada al respecto o publicado un comunicado oficial sobre el tema, generando gran presión mediática al respecto.

¿Qué más comentó Dagna Mata?

Por si fuer apoco, no es lo único que se mencionó, la influencer Dagna Mata en un programa de televisión habló sobre las comparaciones que ha recibido desde el lanzamiento del videoclip, detallando que mientras todos se fijan en ese tema, se desvía la atención de posible irregularidades en tema laborales.

Por ahora después de que Nodal recibió la traición de quien menos esperaba, hay que mantenernos atentos a sus redes sociales para que den a conocer los movimientos legales que se van a hacer y la postura que va a tomar el cantante ante el proceso.