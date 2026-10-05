El truco para que tu cempasúchil en maceta no se seque antes del Día de Muertos

El truco para evitar que el cempasúchil en maceta se seque antes del Día de Muertos consiste en mantener una humedad estable en el sustrato, sin encharcarlo, y comprobar su estado antes de cada riego. El Tagetes erecta, una de las flores más representativas de México durante esta celebración, necesita suficiente agua para mantenerse vigoroso, pero sus raíces también pueden deteriorarse cuando permanecen constantemente saturadas.

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Durante octubre, cuando muchas familias mexicanas compran cempasúchil para decorar altares, entradas, patios y balcones, las plantas en maceta pueden enfrentarse a condiciones muy distintas a las del vivero donde fueron cultivadas. El calor, el viento, la exposición directa al sol y el pequeño volumen de tierra disponible pueden acelerar la pérdida de agua, por lo que el cuidado debe ajustarse a cada espacio.

¿Cómo regar el cempasúchil en maceta para que llegue al Día de Muertos?

La clave está en no regar siguiendo un calendario rígido, sino comprobar primero la humedad de la tierra. Introducir un dedo unos centímetros en el sustrato permite comprobar si la capa superior ya está seca. Si se siente seca, es momento de regar; si todavía conserva humedad, conviene esperar.

Al hacerlo, el agua debe distribuirse sobre la superficie del sustrato hasta que una pequeña cantidad comience a salir por los orificios inferiores de la maceta. De esta manera se humedece una mayor parte del cepellón en lugar de aportar únicamente unas gotas en un punto concreto.

La University of Minnesota Extension recomienda ajustar el riego de las plantas en contenedor a las condiciones ambientales y comprobar la humedad del sustrato, ya que las macetas pueden secarse más rápidamente que las plantas cultivadas directamente en el suelo.

Estos son los aspectos que hay que tener en cuenta para conservar el cempasúchil en buenas condiciones:



Comprueba la tierra antes de regar: no añadas agua si el sustrato todavía está húmedo.

no añadas agua si el sustrato todavía está húmedo. Riega a fondo: cuando necesite agua, humedece el sustrato de manera uniforme hasta que drene por debajo.

cuando necesite agua, humedece el sustrato de manera uniforme hasta que drene por debajo. No dejes agua acumulada: vacía el plato de la maceta después del riego para evitar que las raíces permanezcan encharcadas.

vacía el plato de la maceta después del riego para evitar que las raíces permanezcan encharcadas. Observa las hojas: el marchitamiento puede relacionarse con falta de agua, pero también con exceso de humedad o estrés por calor.

¿Dónde colocar el cempasúchil para que dure más hasta Día de Muertos?

Además del riego, la ubicación puede marcar la diferencia entre una planta que conserva sus flores durante varias semanas y otra que se deteriora rápidamente. El cempasúchil necesita buena iluminación para desarrollarse y florecer. Por eso, debe colocarse en un sitio luminoso con varias horas de sol.

La Royal Horticultural Society (RHS) señala que el ejemplar se desarrolla mejor en posiciones soleadas y con un suelo bien drenado. Para ejemplares cultivados en maceta, también es importante utilizar recipientes con orificios de drenaje y un sustrato que permita evacuar el exceso de agua.

Otro cuidado sencillo consiste en retirar las flores que ya estén marchitas. Esta práctica mejora el aspecto del ejemplar y puede favorecer la continuidad de la floración en plantas que todavía tienen capacidad para producir nuevos botones.

Si el cempasúchil se encuentra en un balcón o terraza muy expuesto al viento, conviene revisar el sustrato con mayor frecuencia, ya que la circulación de aire puede acelerar la pérdida de humedad. En cambio, durante periodos de lluvia, es necesario reducir el riego y comprobar que el agua pueda salir correctamente de la maceta.

Por último, no es recomendable trasplantar o podar drásticamente una planta sana justo antes de una fecha importante. Para que el cempasúchil llegue al Día de Muertos con buen aspecto, lo más efectivo es mantener un equilibrio entre luz, riego y drenaje.