Así debes organizar tus macetas para tener una terraza de ensueño

Las macetas son ideales para poder colocar las plantas de la mejor manera, pero tener estos elementos agrupados sin un sentido puede resultar un caos. Si quieres tener una terraza de ensueño pues debes organizarte de la mejor manera.

Expertos manifiestan que agrupar las macetas es el recurso más sencillo para poder transformar tu terraza y controlar el caos de plantas. Debes pensar a las macetas como elementos decorativos.

¿Cómo colocar las macetas en la terraza?

El primer paso es no colocar las macetas en línea, pegadas a la pared o barandilla ten en cuenta que no son una frontera vegetal. Debes agruparlas en pequeños conjuntos para crear más profundidad y hacer que la terraza parezca más trabajada. Se recomienda hacer grupos de tres, cinco o siete macetas ya que los números impares da una sensación dinámica y natural.

Otro factor a tener en cuenta es jugar con las alturas para no tener una impresión plana. Al combinar los volúmenes pues la composición gana movimiento y profundidad. Se recomienda una planta alta que actúe como punto vertical, una o dos plantas de altura media que den cuerpo y varias plantas bajas o colgantes que suavicen la base.

|Crédito: Unsplash. Sven Brandsma

En el caso de que tengas macetas diferentes puedes separar las que no combinan y crear familias visuales. Una recomendación puede ser terracota con terracota, fibras naturales con barro claro, cemento con tonos piedra, cerámica esmaltada con una misma gama cromática. No mezcles demasiados colores, brillos y estilos por lo que se recomienda macetas en tonos arena, barro, blanco roto, gris piedra o negro mate aporta una base más elegante y atemporal.

Por último, los paisajistas utilizan mucho la repetición. En lugar de colocar plantas diferentes en cada maceta, puedes repetir algunas especies para crear ritmo visual. Tres lavandas, dos romeros, varias gramíneas o una serie de helechos pueden convertir una terraza llena de macetas en un conjunto mucho más coherente.