Este champú refrescante ayudará a mantener tu pelo limpio

La limpieza del cabello es sumamente importante, pero en la época de verano es un poco más difícil ya que la transpiración está muy presente. Dentro de las rutinas que se cambian en esta temporada, nos encontramos con una modificación a la hora de mantener limpio tu pelo.

Tu melena no solo se ve afectada por el calor y la humedad, sino también por elementos como el salitre y el cloro. En verano suele ser recomendable aumentar la frecuencia de lavado para eliminar estos residuos.

Por otro lado, cabe destacar que si no hay elementos agresivos que estén en contacto con nuestro cabello, pues el lavado continuo no es tan necesario y se puede espaciar si se usan champús específicos. Estos últimos ayudan a bajar el control del sudor o la grasa en el cuero cabelludo. Además, protegen de la irritación y relajan la cabeza.

¿Cuál es el champú que mantiene tu pelo limpio?

En internet, específicamente en Amazon, puedes encontrar un champú refrescante e ideal para este verano. El mismo recibe el nombre de Redken Amino-Mint. Esta es una fórmula profesional que combina un complejo fortalecedor a base de aminoácidos y la menta. Logra penetrar en la fibra capilar y combate la alcalinidad para reequilibrar el ciclo sebáceo.

Al contener menta no solo limpia el pelo, sino que deja una sensación refrescante desde la raíz. Por otro lado, se reduce y equilibra la grasa, al tiempo que se elimina la acumulación de residuos. Verás como tu melena queda aligerada y revitalizada.

Los beneficios son:



El cuero cabelludo queda limpio y sin sebo

Las raíces se renuevan

Se fortalece el conjunto del cabello

Eliminación de acumulaciones y residuos

Calma de la irritación

Verás como tendrás una melena limpia y se vigoriza con una sensación de calma como de frescor. Además, en la plataforma de venta se encuentra a buen precio.