3 ideas caseras y portables de juegos de mesa de Peppa Pig para que tu hijo aprenda matemáticas

Las matemáticas pueden llegar a ser un poco complejas para los niños, en especial si están aprendiendo temas que se les compliquen. En estos casos, los juegos combinandos con el aprendizaje siempre es una excelente opción, en especial cuando se recurre a dinámicas divertidas que se inspiran en personajes infantiles famosos, como los diseños de Peppa Pig que pueden llevar a todas partes para repasar sus lecciones.

Los 3 juegos caseros de Peppa Pig para que los niños estudien matemáticas

Dominó de matemáticas de Peppa Pig. Una de las mejores formas para que los pequeños se entusiasmen con sus tareas escolares, es hacer que relacionen estas actividades con un rato de diversión. Por ejemplo, con un dominó inspirado de Peppa Pig que recree los clásicos juegos de fichas, pero con sumas y restas. Solo tienes que hacer 28 fichas de cartulina divididas en dos casillas; ilustra con imágenes de estos simpáticos personajes y pon operaciones en cada lado. Para guiarte usa un modelo tradicional y asegúrate de que las cifras coincidan para que no haya errores. 3 juegos de Peppa Pig que ayudan a los niños a aprender matemáticas fácilmente|Imagen creada con IA

Memorama de operaciones matemáticas inspirado en Peppa Pig. Los juegos de memorama son ideales para fortalecer la agilidad y memoria a corto plazo de los pequeños, según explica Harvard Graduate School of Education. Así que una gran idea para que tus hijos aprendan matemáticas y ejerciten sus habilidades, es con un memorama temático de Peppa Pig, pero en lugar de poner solamente imágenes, también operaciones. Necesitas al menos 20 tarjetas y los pares se arman de la siguiente manera: una cara con una suma tipo "4+3" y en la otra el resultado, que sería 7. Puedes hacerlas con cartulina o con impresiones enmicadas para que no se maltraten y las pueden sacar en sus ratos libres. 3 juegos de Peppa Pig que ayudan a los niños a aprender matemáticas fácilmente|Imagen creada con IA