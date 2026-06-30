Numerología y dinero: Haz este ritual en julio y multiplica tus ingresos

Estamos a horas de que culmine el mes de junio y le demos la bienvenida a julio. El séptimo mes del 2026 promete renovar energías y esto es lo que predispone a muchas personas que depositan su confianza en creencias de diversa índole.

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La Astrología, la Numerología y el Tarot se encuentran entre las creencias con más adeptos y entre las que más consultas reciben cuando un nuevo mes está por comenzar. Mientras algunas personas buscan en sus predicciones saber cómo culminarán el mes en tránsito, otras pretenden conocer cómo el universo las acompañará en el mes que llega.

La Numerología en julio

En el caso de la Numerología, esta creencia analiza el significado y la carga energética de los números. Es por eso que los años, los meses y los días tienen una gran importancia para ella, pero también lo tiene la fecha de nacimiento de las personas ya que con esos dígitos que la componen se relacionan estas vibraciones.

En torno al mes de julio, será un mes regido por el número 8 ya que se desprende del cálculo: 2+0+2+6=10, luego 1+0=1, y 1 (año) + 7 (mes)= 8. Este número, según la Numerología llega con una energía de gran potencia que impulsa la manifestación material, la justicia cósmica y el equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal.

Ritual para atraer el dinero

Tras el proceso de introspección del mes de junio, este período que se iniciará este miércoles exige tomar las riendas con autoridad, organizar las finanzas y actuar con determinación, de acuerdo a las señales que ofrece la Numerología en sus predicciones.

Es en este marco que las personas podemos intervenir para que nuestros ingresos se multipliquen en julio. En este caso toma protagonismo un ritual numerológico sencillo, práctico y poderoso que sirve para activar nuestro flujo financiero en julio:

Materiales

Una hoja de papel en blanco (sin rayas).

Un bolígrafo de tinta verde (el color de la abundancia y la manifestación) o dorada.

Un billete de cualquier valor que esté en circulación.

Paso a paso

Calcula tu Número de Camino de Vida: Suma todos los dígitos de tu fecha de nacimiento hasta reducirlos a un solo número (del 1 al 9). Ejemplo: Si naciste el 12 de mayo de 1990 (12/05/1990): 1 + 2 + 0 + 5 + 1 + 9 + 9 + 0 = 27 y luego 2 + 7 = 9. Crea tu Código de Julio: Vas a fusionar tu número con el del mes (7). En el ejemplo anterior, el código sería 97 o 79. Este es tu código de activación para el mes.

El acto de programación



Toma el trozo de papel y escribe tu código en el centro 3 veces (el número de la expansión y la manifestación). Abajo, escribe tu intención en presente, por ejemplo: "Mis ingresos se multiplican de forma constante y equilibrada durante este mes de julio". Dobla el papel hacia ti (atrayendo la energía) y envuelve el billete con él.

Activación y resguardo



Guarda este amuleto en tu billetera o en el lugar donde guardas tu dinero físico en casa durante todo el mes. Cada vez que abras tu billetera y lo veas, repite mentalmente tu código.

El cierre (Fin de mes)

