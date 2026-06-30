Fátima Bosch, Miss Universo envía CONTUNDENTE mensaje a la Selección Mexicana a pocas horas de su encuentro con Ecuador en el Mundial 2026

Este 30 de junio la Selección Mexicana se enfrentará contra Ecuador en dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de los momentos más decisivos para saber si avanzará a octavos. Sin embargo, una de las figuras públicas que no tardó en mandar un mensaje de apoyo fue la Miss Universo 2025 Fátima Bosch, quién a través de redes sociales compartió algunas imágenes luciendo la camiseta de México y escribiendo la frase “¿Y si sí?”, refiriéndose al posible triunfo que la Selección podría tener en esta Copa del Mundo.

Por otro lado, la reconocida modelo compartió en sus historias de instagram la frase “Vamos México” con la canción de fondo “Así Fue”, del Divo de Juárez, Juan Gabriel, tema que se ha viralizado en redes sociales como TikTok e Instagram con todos los temas relacionados del mundial con México.

Recientes polémicas de Fátima Bosch con Giovanni Medina

Uno de los temas que se ha viralizado rápidamente en redes sociales es el relacionado a Fátima Bosch y el empresario Giovanni Medina, esto luego de que este se molestara cuando la modelo dijo no tener ningún tipo de vínculo con él y solo conocerlo por sus papás además de que a Medina le pareció desagradable los gestos faciales que la modelo expresó, “Esas caritas no las hacía cuando recibía cosas, esas caritas no las hacía cuando se le ayudaba”, fueron algunas de las palabras que dió a la prensa, misma con la que compartió que ha ayudado a la Miss Universo en temas jurídicos “bastantes, muy delicados, muy turbios”. Ante esto la reconocida modelo, originaria de Tabasco ya se pronunció diciendo que no piensa poner su atención en la polémica debido a que se encuentra muy enfocada trabajando y eso es lo que habla de ella.

Fátima Bosch y su relación con un futbolista mexicano

El mundo del deporte no es ajeno para la reconocida modelo ya que en temas de amor mantuvo una relación breve con el destacado futbolista mexicano Kevin Álvarez, quién es reconocido por ser el lateral derecho dentro del Club América. Su romance ocurrió en 2023 mismo año en el que dió fin. “Yo la conocí y es súper simpática es como esa canción que dice ‘niña bien’, ¿sabes?, es niña bien”; fueron algunas de las palabras que expresó el futbolista en una transmisión en vivo cuando fue cuestionado por su pasada relación con la modelo tabasqueña. Actualmente la Miss Universo 2025 se encuentra soltera y trabajando arduamente en su carrera profesional.