Qué es el chocolate crudo y cuáles son sus beneficios para la salud

La alimentación es uno de los ejes sobre los cuales se construye una salud fuerte. Eso es lo que manifiestan los especialistas entre sus recomendaciones ofreciendo así una invitación a prestar atención sobre qué es lo que consumimos y medir las cantidades.

"¡No estoy muerta de hambre!”, Laura Zapata responde a sus detractores y advierte que va con todo por la verdad contra Kunno

Entre los productos más consumidos, y por el que muchos se preguntan qué impacto tiene en la salud, se encuentra el chocolate. Se cree que los flavonoides del cacao mejoran la función cardíaca y el flujo sanguíneo, por lo que los científicos creen que también pueden beneficiar a los diminutos vasos sanguíneos del cerebro, precisan desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Estados Unidos).

¿Qué es el chocolate crudo?

Más allá de lo señalado anteriormente, y teniendo en cuenta que existen muchas investigaciones en torno a este producto, muchos nutricionistas aconsejan el consumo del chocolate crudo, es decir un tipo de chocolate que se elabora a partir de granos de cacao que sufren una intervención mínima y no se exponen al tostado tradicional a altas temperaturas.

Fuentes consultadas revelan que el procesamiento del chocolate crudo se realiza a bajas temperaturas, mediante moliendas artesanales con piedra, algo que permite conservar la estructura original y los nutrientes del fruto.

Por otro lado, la fabricación del chocolate crudo incluye una fermentación biológica natural en recipientes de madera que son cubiertos con hojas vegetales en ambientes cálidos. Se trata de una técnica tradicional que preserva la esencia del grano y le otorga una textura particular y matices amargos.

Beneficios del chocolate crudo para la salud

Tras lo señalado, los expertos en salud y nutrición destacan que el chocolate crudo posee un destacado nivel de componentes antioxidantes, como flavonoides y polifenoles, que se encargan de combatir la acción de los radicales libres y resguardar las células del envejecimiento celular.

Además, este producto contiene un importante valor nutricional gracias a la presencia de minerales esenciales como magnesio, hierro, potasio y calcio, claves para el sistema muscular, óseo y nervioso. Por otro lado, afirman que el chocolate crudo favorece la circulación de la sangre, contribuye a reducir la presión arterial y estimula la memoria.

Finalmente, las reseñas sobre este alimento ponen de relieve su contenido de teobromina que actúa como un energizante natural, ayudando a elevar el ánimo, mientras que su aporte de fibra favorece la salud digestiva y genera sensación de saciedad.