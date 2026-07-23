7 plantillas de etiquetas de Kpop Demon Hunters para forrar tus cuadernos este regreso a clases 2026

Las vacaciones de verano están por llegar a su fin y eso sólo significa una cosa: el regreso a clases está cada vez más cerca. Para que no te agarren las prisas en la misión por preparar toda la lista de útiles, aquí te compartimos 7 plantillas de etiquetas para nombre de Kpop Demon Hunters. Son ideales para forrar y personalizar tus cuadernos y libretas con tus personajes favoritos: las Guerreras Kpop. Solo descarga las que más te gusten, imprime, ¡y listo!

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7 plantillas de etiquetas descargables de Kpop Demon Hunters para forrar cuadernos

Aquí te ahorramos la tarea de buscar en internet. Checa estas 7 plantillas listas para descargar e imprimir de Kpop Demon Hunters. Cada diseño incluye marcos coloridos, así como un espacio en el que puedes escribir tu nombre, materia y grado; todo acompañado de ilustraciones espectaculares que darán ese toque único y personalizado a tus libretas.

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

Plantilla 5

Plantilla 6

Plantilla 7

¿Cómo descargar e imprimir las etiquetas para cuadernos de Kpop Demon Hunters?

Obtener estas plantillas es facilísimo. Solo necesitas elegir los diseños que más te gusten. Al dar click en ellos, se abrirá la publicación original en Pinterest. Descarga la imagen en tu ordenador o celular e imprímelos. Te recomendamos realizar las impresiones en papel adhesivo para que tengan ese acabado brillante de etiquetas. Aunque, si lo prefieres, también puedes imprimirlas en una hoja blanca común, sólo coloca un poco de pegamento o adhesivo en la parte trasera para poder pegarlas en tus libros, cuadernos o libretas.

Listo. No necesitas más para personalizar tus libretas al más puro estilo de las Guerreras Kpop. Solo queda llenar los datos con pluma y plumón. Así que pon manos a la obra y empieza a descargar las etiquetas que más te gusten.

¿Cuándo es el regreso a clases 2026?

De acuerdo con información oficial, el regreso a clases 2026 - correspondiente al ciclo escolar 2026 / 2027 - dará inicio el lunes, 31 de agosto, en los niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria); por lo que aún tienes algunas semanas para alistar todos tus útiles.