La verdadera Razón por la que Sheila de Jaguares no competirá hoy 22 de julio en Survivor México La Reliquia en Llamas

Este miércoles 22 de julio, los fanáticos de Survivor México: La Reliquia en Llamas notarán una ausencia importante en el terreno de juego. Sheila, integrante de la tribu de los Jaguares, no estará presente en la competencia del día, una noticia que ha generado inquietud entre los seguidores del reality.

La verdadera razón detrás de su baja no se debe a un descanso programado ni a una estrategia de su equipo, sino a un problema de salud derivado de la propia exigencia del programa.

La verdadera razón de la ausencia de Sheila en Survivor México: La reliquia en llama

Sheila sufrió una lesión en la mano. Tras el percance ocurrido en la prueba, la participante requirió atención para evaluar la gravedad del impacto recibido.

Por este motivo, se tomó la decisión de enviarla a realizarse una radiografía en la mano. El objetivo de este estudio médico es revisar detenidamente la zona afectada y determinar el estado exacto de su extremidad antes de autorizar su regreso a los circuitos.

Mientras se lleva a cabo la valoración médica y se obtienen los resultados de las placas, la competidora deberá mantenerse al margen de las pruebas de esta noche, dejando a la tribu Jaguar sin su participación en el juego.

¿Cómo ver Survivor México: La reliquia en llamas?

Si quieres ver Survivor México: La Reliquia en Llamas en vivo, puedes hacerlo de lunes a viernes a las 6:30 p.m. (hora del centro de México) a través de la señal de Azteca UNO. Debes saber que los domingos, el programa se emite un poco antes, a las 6:00 p.m.

Además, de forma oficial y gratuita puedes verlo desde cualquier lugar con acceso a internet. Solo necesitas una computadora, tableta o celular con una conexión estable. Ingresa al sitio oficial de Azteca UNO y accede a la transmisión en vivo, donde podrás disfrutar de cada episodio conforme se emite por televisión.

También puedes seguir el reality a través de Disney+, si cuentas con una suscripción activa. De esta manera no te perderás los retos, las estrategias, las eliminaciones y todos los momentos más intensos de la nueva temporada.

