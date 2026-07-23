Mujer graba a su esposo haciendo extraños sonidos al dormir y el video se vuelve viral

Las redes sociales no dejan de sorprendernos a diario y es que la gran cantidad de material que se carga en estas plataformas es increíble. Los algoritmos nos llevan a encontrar material que se relaciona con nuestros gustos personales aunque mucho de lo que circula en ellas nos llega por su proceso de viralización.

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Eso es lo que ocurre con muchos videos, de diversa índole, que por ciertas particularidades despiertan la atención de los usuarios de todo el mundo y las visualizaciones se disparan. Así, estos videos viajan de una plataforma a otra y llegan a millones de personas a lo largo y ancho del mundo como lo sucedido recientemente con una mujer que grabó a su esposo “roncando” de una manera muy especial.

Un sueño viral

El video señalado se encuentra en redes sociales como X, Instagram y Facebook y, según se lee en algunas descripciones, fue grabado por una mujer brasilera quien intentaba conseguir una prueba sobre la forma extraña en la que “ronca” su esposo. Al parecer, una charla con sus amigas despertó la incredulidad de estas últimas por lo que la mujer decidió filmarlo en horas de la madrugada.

امرأة برازيلية تُدعى شيلا أخبرت صديقاتها أن زوجها برونو يشخر بطريقة غريبة، وكأنه ممسوس. وعندما أردن رؤية ذلك، أرسلت لهن هذا الفيديو، حتى الكلب بدا عليه الترقب والذعر. pic.twitter.com/hLvJuwhADA — قورجس (@gorgeous4ew) July 19, 2026

En el video se observa a la mujer dentro de la cama y con su perrito al lado. Sin embargo, ninguno de los dos puede dormir ya que al otro lado de la cama se encuentra su marido emitiendo fuertes sonidos y retorciéndose.

La respuesta de las redes al video viral

El video no tardó en sumar visualizaciones y se convirtió en viral, dando lugar a todo tipo de reacciones. Mientras algunas personas se muestran preocupadas por la salud del hombre y señalan que podría tratarse de una enfermedad, otros hacen referencia a una situación paranormal y advierten que podría estar poseído por una entidad.

Tanto la mujer como su mascota se observan aterrorizadas en cámara, mientras de fondo se observa al hombre en medio de una “posesión” o “ronquido” inusual. Al respecto, los internautas no han dudado en expresarse y a continuación se destacan algunos de los comentarios vertidos:

