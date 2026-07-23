5 formas de usar las toallas como decoración y darle un toque elegante a tu hogar

Lograr que tu casa se vea más sofisticada no siempre es cuestión de grandes inversiones, sino de un poco de ingenio y habilidades, pues con solo transformar la manera en que colocas las toallas de tu baño puedes aportar confort y elegancia. Por ello, ahora te contamos sobre 5 maneras de usar las toallas para aumentar la sensación de glamour de tu hogar.

Ahora lee: 5 formas de doblar las toallas para que tu baño se vea lujoso y optimices espacios

5 ideas para reemplazar la manera en que doblas las toallas de tu hogar y generar un ambiente más sofisticado

Las toallas del baño suelen ocupar un espacio importante dentro de la organización e incluso dentro del campo visual de tu baño; por ello debes comenzar a optar por colocarlas dentro de cestas enrolladas, generar una paleta de color en tonos neutros y organizarlas en repisas. Si quieres transformar tu baño de manera sencilla, sigue estos 5 consejos.

Doblado de toalla estilo hotel de lujo

Para esta idea, debes doblar la toalla en tres partes a lo largo; posteriormente, dobla los extremos hacia el centro, creando un rectángulo perfecto. Continúa alisando la superficie y coloca las toallas una sobre otra de menor a mayor tamaño.

Doblado de toalla estilo hotel de lujo

Toallas enrolladas dentro de canastas de madera o tejida

Debes enrollar cada una de las toallas de forma firme, que impida su movimiento, colocarlas dentro de una caja de madera o mimbre y esta a su vez sobre algún estante elevado, para brindar una apariencia más sofisticada.

Toallas enrolladas dentro de canastas de madera o tejida

Acomodo de toallas sobre barra

Aunque sencilla, esta idea prioriza el orden, pues debes colocar la toalla de mayor tamaño sobre la barra, completamente lisa, y sobre ella una de menor tamaño y así sucesivamente hasta colocar todo el juego de toallas.

Acomodo de toallas sobre barra|Imagen generada con Ia

Toallas sobre escalera decorativa

Si el espacio te lo permite, puedes optar por colocar una pequeña escalera de madera o bambú y apoyarla sobre algunas de las paredes del baño. Esta idea te permitiría ocupar los peldaños como escaparate para colocar el jugo de toallas.

Toallas sobre escalera decorativa |Imagen generada con IA

Toallas sobre bandejas

Para esta idea debes contar con una bandeja tipo mármol o cerámica, que te permita colocar sobre ella un pequeño juego de tres piezas de toallas pequeñas para manos junto a un jabón a juego.

Toallas sobre bandejas |Imagen generada con IA

Transformar tu baño no requiere de grandes inversiones, ni de tiempo ni de dinero, solo de atención al detalle. Por ello, si sigues cualquiera de estas ideas, lograrás que tu casa se vea más elegante y formal.