Rescate heroico: Joven salva a perrito arrastrado por la corriente en Sonora

No todo lo que circula en redes sociales es mero entretenimiento y producciones creadas para generar visualizaciones y monetizarlas. Algunas de las fotografías y videos que circulan en estas plataformas es la documentación de hechos reales que ocurren a nuestro alrededor.

Esto también suma sorpresa entre los internautas que pueden convertir en virales situaciones increíbles. Un ejemplo concreto ocurrió recientemente en México, más precisamente en el estado de Sonora, y se trata de un video en el que un joven logra rescatar a un perrito que era arrastrado por la corriente.

Un video viral de Sonora

Las condiciones climáticas de esta semana no son las mejores en gran parte del país, y el estado de Sonora es uno de los que más lluvias vienen soportando. Las abundantes precipitaciones han ocasionado el anegamiento de calles e inundaciones por lo que las autoridades se mantienen en estado de alerta y advierten a la población a tomar precauciones.

🟡 #Viral 🐶🌧️ | Un rescate lleno de valentía conmovió a usuarios en redes sociales. En medio de las intensas lluvias que afectan a Sonora, México, un joven decidió intervenir para salvar a un perro que era arrastrado por la fuerza de la corriente.



Con la ayuda de un lazo, logró… pic.twitter.com/Dehu4fCGNG — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) July 21, 2026

Es en este marco que habitantes de la ciudad de Nogales difundieron un video en el que documentaban las consecuencias de las tormentas. De repente, se escuchan voces alertando que la corriente se llevaba a un perrito, una triste situación que gracias a un joven tuvo un final feliz.

Rescate heroico en Sonora

Tal como se aprecia en las imágenes, se puede observar la violencia con la que el agua desciende ante la mirada atenta de los ciudadanos. Luego, cuando logran observar que un perrito luchaba por su vida aparece un joven con un impermeable de color amarillo y un lazo en sus manos.

En cuestión de segundos, cuando el perrito pasaba enfrente suyo, el joven no dudó en enlazarlo y así pudo sujetarlo y desviar la trayectoria que el animal llevaba por la corriente. Finalmente, se observa que el lomito logra llegar a la orilla y salir por sus propios medios tras la gran ayuda recibida por el héroe sin capa.

El video se ha vuelto viral y en las redes sociales le llueven los títulos al animal y a su rescatista. Una muestra más de que ante las adversidades, no hay límites para seguir ayudando a quienes más lo necesitan.