Así lucirá la Ciudad de México en 200 años, según la inteligencia artificial

En la actualidad, la mayoría de las personas tienen un ritmo de vida muy acelerado, por lo que pensar en el futuro es algo casi inevitable, por lo que muchos se van un poco más lejos y comienzan a imaginar cómo sería la Ciudad de México en 200 años.

Esa situación, ahora es posible de una forma más clara, gracias a la inteligencia artificial, la cual nos ofrece un panorama un poco más amplio sobre la forma en que se podría ver la capital mexicana en unos años, esto resultado de algunos análisis que hace.

¿Cómo se va a ver la Ciudad de México en 200 años?

De acuerdo con la plataforma digital de Google, poder imaginar la capital mexicana en 200 años, es un ejercicio que se encuentra entre la ciencia ficción y la complicada realidad que podríamos enfrentar.

El primer punto y el más notorio, sería el hundimiento de la capital mexicana, ya que de acuerdo con los expertos, la ciudad se está hundiendo hasta 50 centímetros por año, por lo que en 2226, se habría hundido un promedio de entre 20 y 30 metros en algunas zonas.

Por lo que va a ser algo normal, ver los edificios más viejos hundidos o sus primeros pisos siendo sótanos, mientras que las calles que hoy tienen rampas, en ese momento podrían ser mucho más pronunciadas.

También se ha mencionado en la plataforma que, la Ciudad de México podría ser mucho más calurosa que ahora, pues el calentamiento ocasiona un incremento de 3 grados centígrados por siglo, aproximadamente, por lo que la infraestructura tendría que cambiar.

Ante un suelo tan inestable, el transporte también tendría cambios, con medios más eficientes en velocidad y que no viajen por el subsuelo, aunque todo esto solamente es una suposición de la inteligencia artificial.

