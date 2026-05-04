5 claves con las que lograrás el ‘minimalismo cálido’ en tu hogar

El ‘minimalismo cálido’ se destaca por ser un estilo que muchos hogares han adoptado, en el que puedes conseguir un ambiente lleno de armonía, acogedor y con ciertos elementos que le ayuden a lucir elegante.

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Aunque es fácil lograrlo, es fundamental considerar ciertos aspectos, con los que vas a obtener un equilibrio. Por eso te recomendamos 5 claves básicas para que puedas aplicarlo en tu hogar con total éxito.

¿Cómo aplicar el minimalismo cálido?

Aunque lograr el ‘minimalismo cálido’ es sencillo, es fundamental considerar ciertos aspectos para lograrlo; así evitarás caer en el minimalismo totalmente. Para obtener ese look y equilibrio, considera aplicar las 5 claves base en tu hogar:

“Menos es más”: No se trata de que vacíes tus habitaciones; al contrario, deja lo esencial y enfócate en que uno de tus muebles sea el protagonista con un diseño único.

Selecciona diseños con texturas: Utiliza materiales con textura y evita todo lo plano; esto te ayudará a darle mayor profundidad sin romper la armonía que hay.

Tonos neutros: Los colores que se usan son esenciales, así que aplica todos: beiges, grises, arena o verdes apagados para darle ese aspecto cálido evitando la rigidez.

La luz y el aire deben ser protagonistas: Aprovecha las cortinas livianas para que la luz natural y el aire dominen el espacio, generando una sensación de amplitud y relajación.

Los detalles te darán personalidad: Coloca objetos que le den personalidad a tus espacios, desde un libro especial o un recuerdo de algún viaje; escógelos bien y no satures los espacios. Haz que cuenten una historia.

¿Cuáles son los colores cálidos minimalistas?

Para lograr el ‘minimalismo cálido’ es indispensable usar cierta paleta de colores. Para lograrlo, se recomienda emplear tonalidades neutras con un subtono cálido, por ejemplo, beige, crema, arena cálida, tostado o marrón cálido.

Recuerda que esos colores no solamente se pueden usar en las paredes, también en los elementos decorativos, muebles o telas (cobijas, almohadas o tapetes). No esperes más y aplica las 5 claves para lograr un hogar acogedor.