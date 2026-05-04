La verdadera razón por la que Beyamin fue ELIMINADO de Exatlón México el domingo 3 mayo

Todo México quedó sorprendido con la eliminación de Beyamin en Exatlón México este domingo 3 de mayo de 2026. Así es, el integrante del equipo rojo sorprendió con su salida a sus fans, pues todo el tiempo demostró la enorme pasión y agilidad que lo caracterizaba. Sin embargo, eso no evitó que Benyamin fuera eliminado y perdiera el Duelo de Eliminación, competencia en la que los atletas se juegan su permanencia. Aunque lo dio todo, el competidor no logró imponerse en la pista frente a su rival, lo que lo llevó a despedirse de la competencia en una de las etapas más intensas de la temporada.

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¿Cuál fue la verdadera razón por la que Beyamin fue eliminado?

Aunque lo dio todo en la competencia, la razón fue clara: Benyamin perdió ante su rival. El atleta llegó al Duelo de Eliminación, tras una semana bastante complicada para su equipo. Lo dio todo; hubo momentos en los que estuvieron bastante parejos en un par de ocasiones. Sin embargo, no fue suficiente; su rival logró tomar ventaja en los tiros finales, lo que terminó marcando la diferencia.

¿Cómo fue el paso de Benyamin en Exatlón?

Benyamin se convirtió en un guerrero que luchó fuertemente durante la competencia. Día con día demostró que contaba con lo que se necesita para ser uno de los atletas del Exatón México. Sin duda, se ha convertido en un competidor que dejó huella en el Exatlón y que dejó en claro que todo puede cambiar en cuestión de segundos.

La eliminación de Benyamin deja en claro que en Exatlón México nadie tiene el lugar asegurado. Aunque muchos lo querían ver triunfar, está seguro de que en el futuro la vida le dará más oportunidades en su carrera para demostrar que tiene la fuerza y garra para ganar.