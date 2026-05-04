Salen más detalles sobre lo que le incautaron a Erika ‘N’, asesina de Carolina Flores

Tras el asesinato de Carolina Flores, se ha generado mucho movimiento en las redes, en especial al darse a conocer cómo ocurrieron los hechos y que Erika ‘N’ (suegra), la principal culpable, fue capturada en Venezuela.

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La situación no termina ahí, ya que se han dado a conocer más detalles al respecto; se han divulgado los objetos que le incautaron durante su detención, dejando a todos sorprendidos al respecto.

¿Qué pasó con Erika ‘N’?

Fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien anunció la detención de Erika ‘N’, quien fue capturada en Venezuela tras ser la principal responsable por la muerte de Carolina Flores en el interior de su hogar en Polanco. Hasta el momento se desconoce la fecha en que podría ser extraditada a México para que sea presentada ante las autoridades.

La influencer ‘La parcera Jostin’ en su cuenta de Instagram dio a conocer cartas y el pasaporte de la sospechosa, además de explicar que se le incautaron 2 celulares y una tablet, herramientas que eran usadas para comunicarse con su hijo Alejandro, donde supuestamente dejaba cartas y notas, con la finalidad de no usar WhatsApp.

Dentro de los detalles que compartió, explica que dentro de los mensajes, su hijo Alejandro le había mentido diciendo que Carolina Flores no estaba muerta, por lo que ella le deseaba una pronta recuperación. Otro de los textos que sorprendió fue donde ella declara que el arma se disparó sola y que solamente quería castigarla.

¿Qué comentó en su detención?

Norberto Mazza es un periodista local, quien se encargó de compartir información sobre la detención de Erika ‘N’, detallando que ella se negó a ser detenida, explicando que por estar en otro país no tenían autoridad para privarla de su libertad cuando ella no había cometido nada.

Comentarios que generaron mucho ruido, considerando que en el video de la muerte de Carolina Flores, se puede apreciar cómo su suegra le dispara en repetidas ocasiones, causando su muerte inmediata. Tras darse a conocer los detalles de lo que le incautaron, hay que esperar a que se dé a conocer la fecha de extradición al país para ser presentada ante las autoridades.