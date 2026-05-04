5 mejores manicuras malteada para la primavera

Una malteada se destaca por ser una bebida que tiene una base de helado o leche, a la cual suele añadírsele algún tipo de fruta o dulce para aumentar su sabor, y finalmente ser decorada con crema batida; es una preparación que todos adoran probar.

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Sin embargo, ahora es posible incorporar diseños de uñas que hagan alusión a la bebida. Es así que te vamos a explicar las 5 mejores manicuras para que lo puedas usar en primavera.

¿Qué diseños de uñas están a la moda?

Últimamente, en los diseños de uñas, se ha vuelto popular el uso de decoraciones que hagan alusión a ciertas bebidas. Para que puedas intentar esa tendencia, te detallaremos las mejores manicuras de malteada que puedes lucir en la primavera:

Color sencillo: Si quieres una alternativa discreta, solamente pide sobre tus uñas un color “cloud dancer” o un amarillo pastel muy suave.

Francés con relieves en 3D: Sobre la punta de la uña vamos a hacer el típico francés, pero encima colocaremos relieves en gel para simular el espiral de la crema batida y finalizamos con una pequeña cereza.

Malteadas de fresa: En todas las uñas haremos líneas verticales en rosa y blanco, para finalmente decorar con el dibujo de una fresa pequeña en cada uña.

Ondulaciones: Coloca una base rosa, para después añadir ondulaciones en la punta con un rosa oscuro y un marrón claro.

Aura Nails: Si deseas algo elegante, puedes hacer un aura nails empleando un rosa intenso en el centro y uno más claro en los extremos para crear el degradado.

¿Cuál es la forma ideal para los diseños de uñas?

Considerando las manicuras de malteada que te compartimos, hay ciertas formas de uñas que te pueden ayudar a lucir un aspecto más elegante. Se recomienda emplear las uñas almendradas y ovaladas; además de estilizar tus manos, permitirá que las decoraciones sean más llamativas visualmente.

No olvides colocar un ‘top coat’ encima para poder darle un brillo más llamativo y realista. Considera todos los mejores diseños que te compartimos para que los solicites en tu siguiente visita al salón de belleza durante la primavera.