5 mejores manicuras malteada para la primavera
Conocer las manicuras de malteada que puedes usar en primavera, estilos creativos o minimalistas que puedes usar; todas las alternativas te van a encantar
Una malteada se destaca por ser una bebida que tiene una base de helado o leche, a la cual suele añadírsele algún tipo de fruta o dulce para aumentar su sabor, y finalmente ser decorada con crema batida; es una preparación que todos adoran probar.
Paulina Rubio LLEGA TARDE a la audiencia por la CUSTODIA definitiva de su hijo
Sin embargo, ahora es posible incorporar diseños de uñas que hagan alusión a la bebida. Es así que te vamos a explicar las 5 mejores manicuras para que lo puedas usar en primavera.
¿Qué diseños de uñas están a la moda?
Últimamente, en los diseños de uñas, se ha vuelto popular el uso de decoraciones que hagan alusión a ciertas bebidas. Para que puedas intentar esa tendencia, te detallaremos las mejores manicuras de malteada que puedes lucir en la primavera:
- Color sencillo: Si quieres una alternativa discreta, solamente pide sobre tus uñas un color “cloud dancer” o un amarillo pastel muy suave.
- Francés con relieves en 3D: Sobre la punta de la uña vamos a hacer el típico francés, pero encima colocaremos relieves en gel para simular el espiral de la crema batida y finalizamos con una pequeña cereza.
- Malteadas de fresa: En todas las uñas haremos líneas verticales en rosa y blanco, para finalmente decorar con el dibujo de una fresa pequeña en cada uña.
- Ondulaciones: Coloca una base rosa, para después añadir ondulaciones en la punta con un rosa oscuro y un marrón claro.
- Aura Nails: Si deseas algo elegante, puedes hacer un aura nails empleando un rosa intenso en el centro y uno más claro en los extremos para crear el degradado.
@pr1mavera3terna @KATSEYE ‘s Sophia and Danielas milkshake nails 🍒🍓 #KATSEYE #milkshake #pinknails #fyp #3d ♬ оригинальный звук - user98677295340
¿Cuál es la forma ideal para los diseños de uñas?
Considerando las manicuras de malteada que te compartimos, hay ciertas formas de uñas que te pueden ayudar a lucir un aspecto más elegante. Se recomienda emplear las uñas almendradas y ovaladas; además de estilizar tus manos, permitirá que las decoraciones sean más llamativas visualmente.
No olvides colocar un ‘top coat’ encima para poder darle un brillo más llamativo y realista. Considera todos los mejores diseños que te compartimos para que los solicites en tu siguiente visita al salón de belleza durante la primavera.
@opi Strawberry milk nails 🥰🍓🥛 @Elizabeth uses shades Strawberry Margarita + Self Looove + It's a Girl! in Infinite Shine. Original design: @𝗖𝗲𝗿𝗶𝘀𝗲 ♡💕 #OPI #auranails #jellynails ♬ Like That Sped Up - Laila!