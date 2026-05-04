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5 mejores manicuras malteada para la primavera

Conocer las manicuras de malteada que puedes usar en primavera, estilos creativos o minimalistas que puedes usar; todas las alternativas te van a encantar

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Las 5 manicuras malteada para la primavera|Crédito: Canva. TikTok/@gonailsco @katiecoto

Escrito por: Karla Salinas | Marktube

Una malteada se destaca por ser una bebida que tiene una base de helado o leche, a la cual suele añadírsele algún tipo de fruta o dulce para aumentar su sabor, y finalmente ser decorada con crema batida; es una preparación que todos adoran probar.

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Sin embargo, ahora es posible incorporar diseños de uñas que hagan alusión a la bebida. Es así que te vamos a explicar las 5 mejores manicuras para que lo puedas usar en primavera.

¿Qué diseños de uñas están a la moda?

Últimamente, en los diseños de uñas, se ha vuelto popular el uso de decoraciones que hagan alusión a ciertas bebidas. Para que puedas intentar esa tendencia, te detallaremos las mejores manicuras de malteada que puedes lucir en la primavera:

  • Color sencillo: Si quieres una alternativa discreta, solamente pide sobre tus uñas un color “cloud dancer” o un amarillo pastel muy suave.
  • Francés con relieves en 3D: Sobre la punta de la uña vamos a hacer el típico francés, pero encima colocaremos relieves en gel para simular el espiral de la crema batida y finalizamos con una pequeña cereza.
  • Malteadas de fresa: En todas las uñas haremos líneas verticales en rosa y blanco, para finalmente decorar con el dibujo de una fresa pequeña en cada uña. 
  • Ondulaciones: Coloca una base rosa, para después añadir ondulaciones en la punta con un rosa oscuro y un marrón claro. 
  • Aura Nails: Si deseas algo elegante, puedes hacer un aura nails empleando un rosa intenso en el centro y uno más claro en los extremos para crear el degradado. 
@pr1mavera3terna @KATSEYE ‘s Sophia and Danielas milkshake nails 🍒🍓 #KATSEYE #milkshake #pinknails #fyp #3d ♬ оригинальный звук - user98677295340

¿Cuál es la forma ideal para los diseños de uñas?

Considerando las manicuras de malteada que te compartimos, hay ciertas formas de uñas que te pueden ayudar a lucir un aspecto más elegante. Se recomienda emplear las uñas almendradas y ovaladas; además de estilizar tus manos, permitirá que las decoraciones sean más llamativas visualmente.

No olvides colocar un ‘top coat’ encima para poder darle un brillo más llamativo y realista. Considera todos los mejores diseños que te compartimos para que los solicites en tu siguiente visita al salón de belleza durante la primavera.

@opi Strawberry milk nails 🥰🍓🥛 @Elizabeth uses shades Strawberry Margarita + Self Looove + It's a Girl! in Infinite Shine.  Original design: @𝗖𝗲𝗿𝗶𝘀𝗲 ♡💕 #OPI #auranails #jellynails ♬ Like That Sped Up - Laila!

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