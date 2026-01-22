Dile adiós al minimalismo: esta es la nueva tendencia en decoración del hogar para 2026

Año con año llegan nuevas modas que dominan la decoración del hogar , provocando que diversas tiendas y muebles adquieran el mismo estilo. Ahora parece que ya se definió la nueva tendencia, la cual ya se encuentra dominando las habitaciones de varias personas.

Es así que nos despedimos del minimalismo para darle entrada a un estilo diferente en el 2026, con el que podrás mantener la elegancia y aportar un ambiente cálido a cada una de tus habitaciones.

¿Cuál es la tendencia que dominará la decoración del hogar?

Como ya lo leíste al inicio, nos despedimos del minimalismo para darle la bienvenida a un estilo diferente en la decoración del hogar. Ahora se destaca por hacer el juego de textura, eliminando esa idea de que todo tenía que verse y sentirse igual.

Otro factor destacable que podremos ver en la decoración es el uso de luz natural, combinado con el uso de decoraciones de colores cálidos o dorados. Dichas tonalidades, acompañadas de la luz, favorecen crear un ambiente cálido que te invita a quedarte todo el tiempo que quieras.

No olvidemos que el color PANTONE del 2026 es el “Cloud Dancer”, pero eso no implica que solamente debamos usar ese color; podemos aprovecharlo para hacer combinaciones con otras tonalidades, creando armonía visual en cada rincón. Podemos fusionarlo con tonos pasteles, neutros, tonos sombra o suaves, atmosféricos, orgánicos y más.

¿Debo cambiar toda mi casa?

Seguramente, después de leer esto, ya piensas que será necesario cambiar todos tus muebles para estar a la moda, pero no es así, puesto que dichas tonalidades puedes incorporarlas en las paredes de tu casa, en ciertos elementos decorativos, vasijas o en la línea de blancos (cobijas, toallas, cubre almohadas y más).

Siendo acciones que te permitirán unirte a la nueva tendencia en decoración del hogar , además de poder adecuar la moda basándote en tus gustos. Igual si tienes elementos de minimalismo, no los tires, ya que puedes aprovecharlos e incorporarlos en la moda que veremos en el 2026.