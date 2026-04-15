Las claves para prevenir las urticarias en la piel

Es de público conocimiento que nuestra piel es el órgano más grande y sensible de nuestro cuerpo. Protegerla es sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra expuesta las 24 horas y que muchas cosas pueden afectarla.

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En esta oportunidad, expertos en salud ponen el foco en la aparición de urticarias, las causas de este sarpullido en la piel y cuándo consultar con un médico. Además, comparten las claves para prevenirlas.

¿Qué causa las urticarias?

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos define a la urticaria como protuberancias (ronchas) rojizas, elevadas y usualmente pruriginosas que aparecen en la superficie de la piel y producen picazón. De acuerdo con sus expertos, pueden ser una reacción alérgica a algún alimento o medicamento, aunque también pueden presentarse sin una causa precisa.

Desde el Instituto Mayo Clinic remarcan que en la mayoría de los casos de personas que presentan urticaria, no se puede identificar la causa exacta. Sin embargo, precisan que las afecciones a veces se deben a alimentos que pueden desencadenar reacciones en personas con sensibilidad; medicamentos como las penicilinas, la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno sódico y para la presión arterial; el polen y otros alérgenos que se inhalan; y las picaduras de insectos e infecciones.

¿Cómo prevenir las urticarias?

Los expertos afirman que las personas pueden tener un mayor riesgo de padecer una urticaria si ya han tenido urticaria antes, si han tenido otras reacciones alérgicas o si tienen antecedentes familiares de urticaria.

De todos modos, y recomendando siempre la consulta con un médico, Mayo Clinic hace especial foco en la prevención. En este punto, en un informe difundido sobre el tema de las urticarias reveló que para reducir la probabilidad de tenerlas es aconsejable tomar las siguientes precauciones:

