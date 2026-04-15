Majo Aguilar explotó contra Ángela Aguilar: “No sabe cantar... Está fea”

Majo Aguilar se ha destacado que en los últimos meses se ha mantenido activa en su carrera musical, haciendo todo tipo de proyectos y manteniendo su vida personal al margen, logrando ganarse el cariño del público y de sus nuevos fans.

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Sin embargo, entre los internautas reviven los rumores en redes sociales, en el que la joven cantante explota contra su prima Ángela Aguilar, polémico video que al día de hoy sigue generando mucha controversia.

¿Qué pasó entre Ángela y Majo Aguilar?

En redes sociales nuevamente resurge un polémico video que generó mucha controversia por los comentarios que se dieron a conocer. Todo empezó en un programa de televisión donde el conductor Pedro Prieto le hizo una serie de preguntas para amenizar el momento con Majo Aguilar.

En una de ellas se le cuestionó quién tiene la “peor voz” entre sus primos; después de la insistencia, ella respondió que se trataba de Ángela Aguilar, detallando que ella no iba a triunfar, debido a que no sabe cantar, lo hacía muy mal, no era profesional, y para rematar todo terminó con un “está fea”.

En su momento se tomó como una simple broma, pero en el contexto actual, reviven la polémica los usuarios tomando dichos comentarios para fortalecer el rumor sobre una supuesta rivalidad entre ellas, debido a que en varias ocasiones han sido comparadas dentro del género regional.

¿Por qué no se hablan Majo Aguilar y Ángela Aguilar?

Debido al polémico video de Majo Aguilar, han resurgido con fuerza los rumores sobre una supuesta rivalidad con Ángela Aguilar, donde supuestamente no se hablan por dichos problemas.

Pero en varias ocasiones, las dos artistas han recalcado ante los medios su gran relación como primas, recalcando que se llevan bien desde la infancia y que se han cuidado entre ellas. En otros momentos han mencionado que no se han visto por temas de trabajo, ya que cada una tiene una agenda muy apretada, dificultando la posibilidad de reencontrarse.