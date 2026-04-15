Dagna Mata modelo del video de Nodal ROMPE el silencio, revela cómo la contrataron y causa POLÉMICA en redes

Una vez más el nombre de Christian Nodal vuelve a ganarse los titulares tras la polémica que se generó con la participación de la modelo Dagna Mata en su último video musical “Un vals”, ya que esta vez la joven habló sobre su participación en el proyecto y de algunas irregularidades dentro del contrato.

Te puede intereasar: ¿Murió Óscar Burgos? Esto se sabe sobre “El Perro Guarumo” y el mensaje que desató preocupación

¿Qué reveló Dagna Mata sobre su contrato para salir en el video de Christian Nodal?

A días de que resonara el nombre de Dagna Mata por su parecido con la expareja de Nodal, la cantante argentina, Cazzu, la modelo decidió romper el silencio y alzar la voz a través de sus redes sociales, para aclarar que para aparecer dentro del video musical nunca fue contratada como protagonista, sino como extra y que se enteró de su papel hasta que se terminó la producción del visual.

Según Mata, ella firmó un contrato que describía que participaría como “figuración” y que aparecería muy poco, sin embargo, al ver el resultado final de “Un vals” se percató que era la figura principal del clip.

Asimismo, denunció que hasta el momento la producción que trabajó para el cantante sonorense no le ha pagado, pese a que el acuerdo establecía un plazo de 30 días y el cual ya se habría superado,

De igual modo, indicó que el pago no estaría relacionado al de figurante a protagonista. En sus propias palabras, Mata finalizó diciendo que no va permitir que la callen.

¿Cómo ha reaccionado el público al revelarse que Dagna Mata “no era la protagonista de ‘Un Vals’”?

Dagna Mata quien es reconocida por ser una modelo e influencer mexicana que ha ganado notoriedad debido a su participación en el video de Christian Nodal, “Un Vals”, ya que desde que hizo su aparición fue comparada por tener rasgos similares a Cazzu y Ángela Aguilar, por lo que internautas han levantado el debate sobre su actuar desde que fue comparada con las artistas.

Sin embargo, a días de que se lanzara el video y se creará una fuerte polemica donde revelara detalles del contrato, hoy usuarios de redes sociales arremeten contra la joven, ya que no creen su versión de que haya firmado un contrato donde la describen como figurante y después es la protagonista, asimismo, hay otra parte del público que la respalda y apoya durante este proceso.

Amiga soy directora, y la verdad no me hace sentido que hayas creído que eres extra cuando filmaste escenas que claramente dejan claro que eres protagonista, se lee en uno de los comentarios.